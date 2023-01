Tenso encontronazo entre Risto Mejide y Rosa Díez: "Es mi opinión, no le gusta, lo siento"

Rosa Díez y Risto Mejide han tenido un tenso encontronazo este miércoles en pleno directo de Todo es mentira. La fundadora de UPyD ha acudido al programa vespertino de Mediaset para hablar de la manifestación que se celebra este fin de semana en defensa de las instituciones.

Ha comentado Díez que esta concentración es para "defender la justicia independiente y defender el orden en España que es defender la Constitución del 78 y todos sus valores" por lo que, ha añadido, "significa enfrentarse con aquellos que lo están demoliendo".

"Por tanto sí, la defensa de las instituciones pues significa en este caso ir en contra de quien, a nuestro juicio, que es el Gobierno de España, está atacando esas instituciones", ha confirmado.

Ha tomado la palabra Risto y ha confesado en tono irónico que tenía la duda, sabiendo quiénes eran los convocantes, que igual esta concentración era a favor de Sánchez. "Yo me hacía esta pregunta y me alegra sabe que usted me ha confirmado la duda que teníamos en plató", ha añadido Risto.

"La ironía es muy interesante aunque a veces no es muy fácil de comprender pero verás, en España, que somos una democracia plena, en el sentido de que tenemos una Constitución y unas leyes que son homologables por mucho que Sánchez se empeñe en cambiarlas, con las más avanzadas con el resto de Europa, a ver, creo que es importante, no hemos hecho pedagogía democrática. En España, que somos una democracia joven, no hemos hecho una pedagogía democrática, entonces los ciudadanos no tenemos conciencia en general de que las instituciones no se defienden solas, de que ir a votar es necesario, imprescindible, muy importante", ha señalado Díez, que ha apostillado que los ciudadanos tienen un papel importante "en la defensa de las instituciones".

Después ha retomado la palabra Risto Mejide, justo después de que Díez dijese que "el golpe contra la democracia está capitaneado desde Moncloa": "Ha quedado clarísimo que también es contra Sánchez. Así que no veo problema en decir que yo pondría que es contra Sánchez. Es mi opinión, no le gusta, lo siento, estamos en un estado libre en el que todo el mundo puede expresar lo que le dé la gana, incluido yo".

"Oye Risto...", ha dicho Díez pero el presentador ya le había dado la palabra a Javier Aroca.