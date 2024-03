Un informe policial considera a Mustafa Aberchán "líder de una organización criminal" en forma de partido político

La Policía Nacional ha acusado al ex presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Mustafa Aberchán (CPM), de ser "el líder de una organización criminal en Melilla" en forma de partido político como es Coalición por Melilla (CPM), según el atestado del informe de la causa que ha desembocado en la detención y encarcelamiento de seis ex cargos del Gobierno melillense desde los días 5 y 6 de marzo, entre ellos el propio Aberchán.

Según el documento judicial al que ha tenido acceso Europa Press, que recoge dicho atestado realizado tras diez meses de investigación, las distintas unidades que han elaborado el informe en el seno de la Jefatura Superior de Policía se subraya que Mustafa Aberchán "ha sido el que ha dispuesto la realización de la contratación fraudulenta, es quien ha decido a quién adjudicar y a quién no, conforme a las evidencias contenidas en los informes que acompañan al atestado".

Por ello, lo considera "el máximo responsable de los delitos cometidos, es el líder del partido, sin que nadie discuta sus decisiones y, a la postre, los investigadores consideramos que viene liderando la organización criminal, desde su condena por delito electoral en las elecciones de 2008".

El informe lo sitúa como 'número uno' y en la cúspide de dicha organización, lo que llaman "Escalón A", y detallan que le acompañan en ese organigrama, siempre según el documento policial, los ex consejeros del Gobierno de Melilla Dunia Almansouri, Rachid Bussián, Mohamed Ahmed, Hassán Mohatar y Cecilia González Casas, y las ex viceconsejeras Fatima Mohamed Kaddur y Yonaida Sel-Lam, así como dos empresarios locales.

"Compra de votos"

Al respecto, los agentes han destacado que conforme a las indagaciones, declaraciones y análisis de expedientes, pueden afirmar con rotundidad "de la existencia de una organización criminal, que desde Consejerías adscritas a la formación política Coalición por Melilla (CPM), en el anterior gobierno de la Ciudad, habrían adjudicado cientos de contratos menores procedentes de los presupuestos de la Ciudad Autónoma de Melilla (CAM), a personas de la propia organización criminal y afines a la trama, sirviendo los fondos obtenidos para financiar la compra del voto por correo, además de generar un notable enriquecimiento ilícito de los investigados".

En este sentido, sostienen que "existen cientos de elementos probatorios, después de diez meses de investigación, para aseverar que esa organización criminal, desde el Gobierno de la CAM habría adjudicado 291 contratos menores, mediante la perpetración continuada y sistemática de supuestos delitos de fraude en la contratación, mediante la concertación entre el órgano de contratación, invitados y adjudicatarios, con el objeto de inyectar millonarios recursos procedentes del erario público, a integrantes de los escalones A y B de la organización, con el objeto de que estos financiasen la compra del voto por correo, así como otras vías de obtención fraudulenta de votos para la formación política CPM y obtuviesen también los adjudicatarios un notable rendimiento ilícito".

La Policía Nacional señala en su informe al juzgado que "los investigadores queremos insistir en que, no estamos frente a un grupo más o menos grande dedicado a la comisión de fraudes continuados en la adjudicación y que con esos recursos se deciden a comprar unos cuantos votos, sino que estamos ante una verdadera organización criminal en mayúsculas, que ha permanecido activa desde, por los menos el año 2008".

Asimismo, ha añadido que el grupo cuenta "con un claro liderazgo, con una maquinaria perfectamente engrasada con el paso de los años y las sucesivas citas electorales, así como una organización que cuenta con un extenso entramado delictivo que operaría desde la esfera política concertándose con los escalones inferiores, adjudicándoles de forma repetida y continuada cientos de contratos menores a otros integrantes de la organización, con una notable capacidad de influencia sobre la población, especialmente en los barrios de la periferia de Melilla, donde las necesidades de la población que habita dichos barrios, los convierten en los votantes perfectos para instalar la mecánica delictiva de la compra del voto".

La investigación ha apunta además que, dentro de los niveles de jerarquía de la organización criminal, esquema dibujado por los investigadores de Udyco, pueden definir los diferentes escalones de acuerdo al reparto de tareas dentro de la organización, "cuyo primordial objetivo -subraya el informe- es conseguir socavar la democracia, mediante un fraude masivo del voto por correo, adquiriendo por medio de contraprestación económica, de forma directa o indirecta, el sobre conteniendo la documentación electoral".

Desde los días 5 y 6 marzo están en prisión el ex presidente de Melilla entre 1999 y 2000 y actual presidente de CPM Mustafa Aberchán; los ex consejeros del Gobierno melillense entre junio de 2019 y mayo de 2023 Dunia Almansouri (Hacienda, Empleo y Comercio), Rachid Bussián (Urbanismo, Infraestructuras y Deportes), Hassán Mohatar (Medio Ambiente) y Mohamed Ahmed (Distritos y Juventud); y en libertad provisional desde el 7 de marzo la ex viceconsejera de Vivienda Yonaida Sel-lam tras pagar una fianza de 5.000 euros después de pasar una noche en el Centro Penitenciario de Melilla mientras la ex consejera Cecilia González y la ex viceconsejera Fatima Mohamed Kaddur quedaron en libertad provisional tras ser detenidas el 6 de marzo.

Todos ellos están acusados de la presunta comisión de delitos como fraude en la contratación, prevaricación, malversación de caudales públicos y pertenencia a organización criminal.