El presidente de Coalición por Melilla pide "observadores internacionales" y al Defensor del Pueblo el 28-M

Parecía Bildu, pero el partido más polémico de la campaña electoral al final ha sido Coalición por Melilla. La formación islamista, parte del gobierno de coalición en la ciudad autónoma, está detrás del supuesto fraude electoral con el voto por correo. Y tras la red de detenciones e investigaciones abiertas, ahora su presidente, Mustafa Aberchán, pide que haya observadores internacionales y hasta el Defensor del Pueblo el 28-M en la localidad.

En declaraciones los medios, Mustafa Aberchán ha asegurado que "tienen constancia de compra de votos" y también de un intento de "criminalizar desde el Estado a un partido político como es CPM", motivo por que han reclamado el amparo de la Comisión y el Parlamento Europeo, el Defensor del Pueblo Europeo, la Oficina para las Instituciones Democráticas de Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad, la Cooperación Europea (OSCE) y el Defensor del Pueblo de España.

La trama ahora en manos de la Fiscalía Anticorrupción ha provocado la detención temporal de diez personas, entre ellos el consejero de Juventud y número 3 del partido, Mohamed Ahmed Al-Lal, y el yerno del propio líder.

El fiscal general del Estado ha tomado cartas en el asunto y ha remitido la trama "a gran escala" a Anticorrupción por "su gravedad y trascendencia desde el punto de vista social y político, dada la pretensión de alterar la libre manifestación de la voluntad popular" ante el 28-M. Habla incluso de "criminalidad organizada".

Aberchán dice que han "criminalizado" a su formación

Pero para Aberchán, que en estas elecciones no haya podido concurrir como número uno de CPM al estar inhabilitado por el caso voto por correo de 2008, "se están celebrando las elecciones más escandalosas en la historia de la democracia de nuestro pueblo". "No me equivoco si digo que son las peores elecciones en transparencia y en vulneración de derechos fundamentales", ha proseguido, antes de señalar que "estamos ante una puesta en escena donde se ha criminalizado a un partido y se está intentando dar un golpe de estado en democracia", ha subrayado.

Por ello, ha reclamado observadores nacionales e internacionales porque asegura que "queremos un proceso donde todos los que votan obviamente se han identificado y donde se investigue hasta sus últimas consecuencias el voto por correo".

Mustafa Aberchán ha recordado que CPM ha sido el primer partido en pedir la nulidad de las elecciones "porque tenemos constancia clara de compra de votos: hemos dado pruebas fehacientes y de forma pública". Al respecto, ha denunciado los intentos de criminalizar a su formación. "Desde fuentes de CNI se han producido teorías conspiradoras de Marruecos, yihadismo, islamistas y todo lo que viene después, y todo esto es consecuencia de una campaña muy sucia, muy sucia de los mismos actores de siempre", sin concretar a quién se refiere.

Por último, ha recalcado que "nosotros hemos sido el único partido que ha comunicado que, independientemente del resultado del 28 de mayo, va a impugnar las elecciones porque ya hay contenido para ello, que vamos a contratar a unos letrados especialistas y penalistas para fiscalizar toda la acción dentro de la legalidad vigente y vamos pedir la presencia de observadores", tanto nacionales como internacionales para estos comicios en los que elegirán a 25 diputados de la Asamblea.

CPM es la fuerza mayoritaria en el gobierno de Melilla (ocho diputados) y que comparte Ejecutivo con el PSOE (cuatro) y un ex diputado de Ciudadanos (Eduardo de Castro, elegido presidente de la Ciudad en 2019), frente a una oposición formada por diez diputados del PP, uno de Vox y un diputado no adscrito que fue elegido en las listas del partido de Santiago Abascal y rechazó la petición que le hicieron para que entrega a la formación su acta.