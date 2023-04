Villacís hace esta promesa y la pregunta de un candidato de Más Madrid lo dice todo

La vicealcaldesa de Madrid y candidata de Cs a la Alcaldía, Begoña Villacís, prometió el jueves que la bandera del arcoíris volverá al Palacio de Cibeles este año durante la celebración del Orgullo si gana las elecciones y proclamó que no permitirá "ni un paso atrás" en derechos de las personas LGTBI.

"No vamos a permitir dar ni un paso atrás, no vamos a permitir que nadie se lleve el orgullo del centro. Libertad es bajar los impuestos pero también poder darte la mano y casarte con quien quieras", aseguró Villacís durante un encuentro con personalidades LGTBI en el local Marta, Cariño!.

Así se pronunció la vicealdesa en plena precampaña de las elecciones autonómicas y municipales que se celebran el 28 de mayo. Unas declaraciones que se hacen, además, dos meses antes de la celebración del Orgullo en la capital.

Esta cita ha estado marcada por la polémica en Madrid en sus últimas ediciones al no colocar la bandera arcoíris en la fachada del Palacio de Telecomunicaciones al ampararse en una sentencia dictaminada por el Tribunal Supremo (TS) en 2020 en la que se argumenta que "no se puede ondear otra bandera que no sean las oficiales".

Las palabras de Villacís han acumulado muchas reacciones, entre ellas la del candidato joven en la lista de Más Madrid, liderada por Rita Maestre para la Alcaldía de la capital, Jorge Sánchez.

"Villacís dice que si es alcaldesa desplegará la banderas LGTBI+ en Cibeles", ha escrito Twitter. Y ha planteado una pregunta que lo dice todo: "¿Por qué no lo ha hecho en estos 4 años siendo vicealcaldesa?".