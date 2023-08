Vox le lee la cartilla a Feijóo: cree que el PP lo tiene "difícil" para gobernar

Tirones de orejas y lecturas de cartilla, entre líneas. La compleja relación entre Vox y el Partido Popular después de unas elecciones generales del 23J que han dejado un resultado inesperado para unas derechas que daban por hecho el cambio de Gobierno, continúa sucediéndose el desfile de críticas y reproches. Este jueves, el vicepresidente de Acción Política de la formación ultra, Jorge Buxadé, ha dejado caer un jarro de agua fría a las pretensiones de los populares.

En declaraciones a 'La Hora de la 1' en TVE, Buxadé ha abordado la última reunión que han mantenido el líder del PP, Núñez Feijóo, y el de Vox, Santiago Abascal, dejando claro que no se trataba de un encuentro secreto. Con todo, el también portavoz de la formación ultra, ha dejado la pelota de la responsabilidad de buscar un Gobierno alternativo en el vencedor del 23J.

"No estamos en la situación del señor Feijóo", ha subrayado Jorge Buxadé, apuntando a que "ha ganado las elecciones" y que el PP "ha sido el partido más votado, por tanto, él mismo ha asumido la responsabilidad de formar un Gobierno". A renglón seguido, ha añadido que, entonces, "él sabrá, pues por supuesto, las relaciones que está teniendo con el resto de partidos políticos y en qué medida puede configurar una mayoría suficiente".

Lejos de quedarse ahí, pero sin quemar puentes, Buxadé ha dejado claro que "nosotros estamos ahí a la expectativa de ver cuál es el acuerdo que plantea el señor Feijóo". También ha dejado igual de claro que él cree que "todos somos conscientes de que al señor Feijóo le va a ser difícil conformar una alternativa de gobierno".

En esa línea, Buxadé también ha repasado algunos de los movimientos poselectorales del PP que han despertado suspicacias y contrariedades, como la -breve- petición del PP al PSOE para que desbloquee una investidura de Feijóo. "No puedes decir que vas a derogar el sanchismo y blanquear al PSOE ofreciéndole pactos demonizando a tu natural aliado", ha lamentado el vicepresidente de Acción Política de Vox.

La reunión Feijóo-Abascal y el escenario en Murcia y Aragón: "No, no, no, aquí no hay secretos"

Por otra parte, Buxadé también ha descrito el citado encuentro de la pasada semana entre Feijóo y Abascal como una reunión enmarcada en la normalidad. "No, no, no, aquí no hay secretos ni nada", ha negado además, asegurando que no le consta que en dicha cita se hablase de un intercambio de ofertas o propuestas de cara a una eventual investidura de Feijóo.

Ha señalado que se trató de una reunión de "los presidentes de dos partidos que en determinadas comunidades autónomas se han puesto de acuerdo para la conformación de gobiernos que supongan un alternativa a los gobiernos de izquierda". Y sobre este último asunto, no ha ocultado que las grietas comienzan a ser serias en dos comunidades autónomas pendientes de un pacto PP-Vox: Murcia y Aragón.

Preguntado sobre si un hipotético pacto que anunciar, Buxadé ha exclamado "¡ojalá!", enumerando las pretensiones que Vox quiere mantener intactas en las negociaciones: "Queremos un acuerdo de investidura que suponga un cambio en las políticas y, por otra parte, por supuesto, entrar en los gobiernos para participar en la actividad política de ese nuevo gobierno".

Ante el motivo del retraso para sacar adelante pactos tras las autonómicas del 28M, el portavoz de Vox ha dejado más mensajes entre líneas, que encajan con el malestar en el partido ultra tras declaraciones como las del mandatario andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, que expuso que "la única manera de volver a gobernar es crecer por el centro sin mirar a Vox".

Ha atribuido la, a día de hoy, falta de acuerdo al "desconcierto que hay en Génova" donde algunos líderes del PP, por "motivos personales, ansia de poder o cuestiones ideológicas", no están contribuyendo a facilitar un pacto con la ultraderecha, mientras que otros populares sí han remado a favor de pactar con Vox. Sin tapujos. Y quizás, sin menos dudas, de quiénes son esas figuras del PP que sí bendicen la alianza con los de Abascal.