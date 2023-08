Vox se queda fuera de la Mesa del Congreso tras no prestarle apoyos el PP

Vox se ha quedado fuera de la Mesa del Congreso, después de que este jueves el Partido Popular cumpliese con los pronósticos y no haya cedido apoyos para que la ultraderecha pudiese revalidar en la XV Legislatura el asiento del diputado Ignacio Gil Lázaro. Después de que el PSOE lograse llevar a buen puerto las negociaciones con Junts y ERC recabando sus apoyos, la Presidencia de la Mesa estaba prácticamente decantada para la socialista Francina Armengol.

No obstante, no estaban aseguradas las cuatro vicepresidencias de dicho órgano, que finalmente han recaído en PSOE, PP y Sumar. La primera la ha obtenido el socialista Gómez de Celis con 113 votos y la segunda ha recaído en el popular José Antonio Bermúdez de Castro con 73 votos. La tercera y la cuarta han tenido que ser resueltas en una nueva votación, tras haber empatado Esther Gil, de Sumar, y Marta González Vázquez (PP) a 65 votos.

En esa primera votación, los diputados de Vox no votaron a Gamarra -tampoco le hubiera servido de nada ante el apoyo final de Junts al PSOE- y apostaron por Gil Lázaro, que ha visto cómo se quedaba fuera de la Mesa. Sin embargo, en la segunda votación para resolver el empate entre Gil y González Vázquez se han registrado 33 votos en blanco. El mismo número de diputados de los que dispone la ultraderecha.

Gil Lázaro tampoco ha tenido fortuna en la votación de las cuatro secretarías de la Mesa, recabando únicamente el apoyo de sus 33 diputados. Estas han ido a parar a manos del PP -también dos-, mientras que PSOE y Sumar se han hecho con una cada uno.

El diputado socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis (d) junto al diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro en el hemiciclo del Congreso. EFE/Juan Carlos Hidalgo

El PP, pendiente de represalias de Vox

Fuentes populares han comunicado a El País, que Núñez Feijóo se mantiene firme en su decisión de intentar acudir a una investidura, si bien están pendientes de conocer si ha habido cambios en la postura de Vox de brindar su apoyo sin entrar en un hipotético Ejecutivo. Dichas fuentes aseguran que "no escucharon a Abascal condicionar su apoyo gratis a Feijóo a que se les cediera un puesto en la Mesa" y que "de momento, no ha retirado su apoyo a Feijóo".

"El botín a conseguir era la presidencia del Congreso" Fuentes del PP a 'El País'

No obstante, también aseguran que si eso ocurre finalmente, la estrategia sería intentar un desgaste como "en las próximas elecciones de Murcia". Dichas fuentes populares han esgrimido que "el botín a conseguir era la presidencia del Congreso, por tanto, si no se iba a lograr, ¿para qué dar un puesto a Vox a cambio de nada?". De hecho, incluso han puesto sobre la mesa que de esta forma, no pueden vincularles a Vox -a pesar de que les necesitan si Feijóo quiere intentar la investidura-: "Hoy conseguimos un puesto más en la Mesa y nadie puede decir que vamos unidos a la ultraderecha".

Una fisura en la relación con Vox podría derivar en esa temida retirada pública del apoyo. A priori podría parecer que ese gesto no sería tan grave, intentando una posterior negociación el PP para recuperar la confianza de los de Abascal. Sin embargo, podría condicionar la decisión de Felipe VI de a quién encarga la formación de Gobierno, si prima una evidente falta de 'síes' confirmados para una hipotética investidura de Feijóo.

En ese escenario, la nueva presidenta de la Cámara Baja, la socialista Francina Armengol, previsiblemente recomendaría a Pedro Sánchez ante el monarca, tras comunicarle que dispone de más apoyos con los distintos grupos que componen el Hemiciclo que el líder del PP.