Puigdemont avisa tras la votación de la Mesa del Congreso: "La investidura sigue donde estaba"

El expresidente de la Generalitat de Cataluña y líder independentista, Carles Puigdemont, ha advertido este jueves a Pedro Sánchez de que el voto a favor de JxCat para hacer presidenta del Congreso de los Diputados a la socialista Francina Armengol no está vinculado "en modo alguno" a una posible investidura del actual presidente del gobierno en funciones: "La investidura está exactamente donde estaba al día siguiente de las elecciones".

En un tuit publicado en su cuenta oficial, Puigdemont se ha felicitado por haber arrancado del PSOE varios compromisos para este acuerdo; entre ellos, el registro de la petición ante la UE para que las lenguas cooficiales del Estado - el catalán, el euskera y el gallego - puedan ser reconocidas a nivel europeo y se normalice su uso en el Parlamento Europeo. Además, los representantes políticos podrán dirigirse en estos idiomas a las instituciones comunitarias y los documentos oficiales serán traducidos también a esas lenguas. "Es un hecho, no una promesa, que nunca había querido darse antes", ha señalado Puigdemont al recordar que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha registrado dicha petición este mismo jueves.

Para Junts, subraya Puigdemont, el acuerdo con PSOE y Sumar para formar la mesa del Congreso este jueves "no iba de cargos en la mesa ni de presidencias de comisiones, que es lo que habitualmente figura en este tipo de acuerdos". "No nos van a mover promesas o voluntades políticas sin garantías de cumplimiento de quien no nos genera ninguna confianza", señala.

Y advierte sobre la posible investidura de Sánchez: "Si llegan acuerdos futuros, será porque llevan incorporado su cumplimiento de forma comprobable. Como ha sido el caso".