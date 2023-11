Yolanda Díaz dice que la amnistía "es para la gente común" y pide pedagogía "para los que no la entienden"

La vicepresidentga segunda del Gobierno, ministra de Trabajo en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, se ha referido este lunes, durante una reunión en el Congreso con su grupo parlamentario, a la ley de amnistía, de la que ha dicho que se registrará en la Cámara Baja "en unos minutos".

Sobre esta ley, Díaz ha reconocido que "hay mucha gente que duda" y que "no comprende lo que está pasando en nuestro país". "Incluso hay quien no lo comparte y que no le gusta la amnistía", admite. Pero cree la dirigente de Sumar que "la amnistía no va de unos pocos" sino "de muchas gentes que, con el mejor criterio, han sido directores de una escuela y han abierto ese centro público" para la votación del 1 de octubre de 2017. "Es para la gente común", ha agregado.

A estas personas que no entienden las razones políticas de la amnistía, que tienen "dudas", Díaz les pide "que piensen" en la generación de sus padres, que "han dado lo mejor para nuestro país en momentos muy dramáticos". "Que piensen que damos un paso más para avanzar en derechos y para terminar con un conflicto al que nunca debimos haber llegado", añade.

Díaz considera legítima la duda y la crítica a esta medida, por lo que ha pedido a los suyos, y en general a los partidos que respaldan la amnistía, "utilizar el diálogo político más que nunca, con todas las gentes, para hacer pedagogía y explicar lo que estamos haciendo". "Más que nunca necesitamos hablar con los que no entienden lo que estamos haciendo", ha agregado.