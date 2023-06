Yolanda Díaz: "Feijóo ha legitimado que se maltrate a las mujeres. No está capacitado para gobernar"

Después de comienzo de semana marcada por las entrevistas en 'territorio incómodo' del presidente del Gobierno, un Pedro Sánchez en Onda Cero con Alsina, y del líder de la oposición, un Núñez Feijóo en la SER con Aimar Bretos; este martes ha sido la vicepresidenta segunda y responsable de Sumar la que ha tomado la palabra también en la SER. Desde el estudio de 'Hoy por hoy', ha respondido directamente a las polémicas declaraciones del presidente popular rebajando la condena por violencia machista del candidato de Vox en Valencia -"Tuvo un divorcio duro"-.

Aunque Díaz ya se había pronunciado con contundencia sobre una afirmación de Feijóo que ya ha desatado una cascada de críticas y peticiones de rectificación al que puede ser el próximo mandatario español, en la entrevista ha sido muy crítica. "El señor Feijóo ha legitimado que se maltrate a las mujeres", únicamente "porque alguien está en un proceso de separación", por lo que valora que "esto le invalida para ser presidente de nuestro país".

"Me atrevo a decir, ante la pregunta que me formula usted, que el señor presidente del PP, el señor Feijóo no está capacitado para gobernar nuestro país. Insisto, bien por falta de rigor absoluto o porque miente sin control ante la sociedad española", ha reflexionado Díaz, tras señalar "que ha legitimado que se maltrate a una mujer sencillamente porque se está divorciando".

Sobre el supuesto veto a Montero y la negociación en Sumar

Yolanda Díaz también ha sido preguntada por los choques y tensiones en el marco de la negociación para confeccionar el acuerdo de Sumar con otras fuerzas progresistas, proceso en el que se evidenciaron los conflictos como Podemos. Sobre el supuesto veto impuesto desde el equipo de la vicepresidenta segunda a Irene Montero, esta ha vuelto a negarlo.

"No, no es nuestro estilo vetar", ha asegurado Yolanda Díaz, que siempre ha negado cualquier veto a la titular de Igualdad. Y ha insistido en que la negociación ha sido "muy difícil", un proceso en el que hubo "mucha generosidad" y "muchas renuncias". Díaz ha vuelto a dejar claro que esta es la quintaesencia de Sumar: "Vengo con una cultura que tiene que ver con la mirada ancha y el horizonte [amplio]".

Díaz ha tenido palabras de agradecimiento para la ministra, asegurando que quiere poner en valor el trabajo realizado por ella y por otras figuras como la de Jaume Asens. Posteriormente se ha referido al valor de las distintas personas integradas en Sumar, aludiendo también al fichaje de Alejandra Jacinto como responsable de políticas de vivienda de la nueva fuerza, o de Nacho Álvarez -secretario de Estado de Derechos Sociales, con Ione Belarra-.

Díaz plantea el bono extraordinario para combatir la subida de cuotas hipotecarias

Como ya venía advirtiendo cuando dejó claro que esto no iría de "Nadia [Calviño] o de nadie", en referencia al juego de palabras empleado por Pedro Sánchez para sacar pecho de una figura económica de peso con gran calado comunitario frente a la ausencia de un programa económico definido, Díaz ha vuelto a poner sobre la mesa las distintas políticas económicas y sociales procedentes de su cartera.

La ministra de Trabajo se ha pronunciado de esta forma tras ser preguntada por la propia Àngels Barceló en referencia a una afirmación realizada por su homóloga en Asunto Económicos, en la que deslizó que la influencia del socio minoritario, -es decir, Unidas Podemos y por extensión la cartera de Trabajo- en la política del Gobierno ha sido pequeña por no decir ninguna.

Díaz lo ha rechazado de plano y ha recuperado una de sus anécdotas más periódicas. "Ahora venía por aquí y me he encontrado con una señora que me ha parado", ha comenzado a explicar de una imagen muy recurrente en las visitas y actos de la vicepresidenta segunda, "y sabe quién ha hecho los ERTE, quién ha hecho la reforma laboral que supone un cambio de paradigma...".

Y ha recordado lo duras que han sido las negociaciones para sacar adelante la subida del salario mínimo, para dar luz verde con los sindicatos al Estatuto del Becario. No se ha quedado ahí y sin dejar claro si era una respuesta a la propia Calviño, ha dejado caer que "decía mi madre que dime de lo que presumes y te diré de lo que careces".

Díaz ha puesto el foco en que a pesar del trabajo realizado por el Gobierno de coalición queda mucho trabajo por hacer en lo económico. "Hay más desafección ciudadana que en 2015", ha reconocido, abogando por "explicar con serenidad cómo arreglamos el problema con la inflación" o qué se hace con el problema de la subida de cuotas hipotecarias con el euríbor desbocado, cuestión que asegura que ella "tiene claro".

Así, ha abogado por el establecimiento del ya mencionado bono extraordinario para combatir la subida de las cuotas hipotecarias. Se trataría de una ayuda que tendría un coste fiscal de 1.000 millones de euros y estaría destinado a los clientes de aquellas hipotecas de hasta 250.000 y una antigüedad no superior a 10 años.