Yolanda Díaz: "Los hombres de izquierda son un peñazo"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha vuelto a reivindicar este miércoles un perfil y proyecto propios días después de presentar su candidatura a las elecciones generales previstas para finales de año. En en un acto por el noveno aniversario del blog Micromachismos, de elDiario.es, la dirigente ha señalado que Sumar pertenece a su propia esfera y rechaza que se le vincule con otros líderes de izquierda hombres. "Resulta que ahora que doy un paso adelante llevo una preposición conmigo. Es 'de' Pablo Iglesias, es 'de' Pedro Sánchez, es 'de' Íñigo Errejón. No me dicen: es de Ada Colau, de Mónica García, de Irene Montero. No lo entiendo. ¿Crees que es casual?”, ha preguntado de forma retórica.

Durante una distendida charla con la periodista Ana Requena, Díaz ha insistido en que es hora "de que las mujeres seamos las protagonistas de la historia” y ha señalado estar "harta" de ser "de hombres". Tengo vida propia, perfil propio y proyecto propio”, ha zanjado.

Uno de los momentos más divertidos se ha producido cuando Díaz ha dicho que los hombres de izquierda "son un peñazo". "Me tienen hasta aquí. Se creen que ellos no son machistas porque son de izquierdas. No hay cosa peor en el mundo", ha explicado bajo las risas del público. Además, ha señalado: "Los hombres en nuestro país deberían reflexionar y tomarse muy en serio los cambios sociales que está habiendo en España y en el mundo. Sería conveniente que fueran los primeros en entender los micromachismos y lo que hacen con nosotras en las vidas privadas. Sería bueno, además, que fueran los primeros que denunciaran situaciones de discriminación".

No está negociando con Podemos

En clave política, Yolanda Díaz ha descartado que se vayan a producir nuevas negociaciones con Podemos o fuerzas políticas como Más Madrid o Compromís para conformar una candidatura para las generales hasta después de las elecciones autonómicas y generales del 28 de mayo.

"Con buen criterio nos han dicho que necesitan tiempo para autonómicas y municipales. Ahora mismo no estamos negociando. Retomaremos las negociaciones con esas formaciones políticas cuando lo decidan”, ha dicho. Eso sí, Díaz ha reprochado que en algunas localidades vaya a haber “hasta cuatro papeletas” de diferentes partidos de izquierda. “No le ponemos las cosas fáciles a la gente”, ha señalado preocupada.