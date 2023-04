"Tengo algo que decirte": Iglesias reacciona así de contundente a las palabras de Ana Rosa Quintana 

Sigue el enfrentamiento entre Unidas Podemos y la periodista de Telecinco Ana Rosa Quintana a raíz del vídeo de casi cinco minutos que emitió este martes la formación morada en la que la llaman "sinvergüenza".

"Me gusta con quién voy acompañada: Ferreras, Ayuso, Inda, la Cope que supongo que será Carlos Herrera. De todas formas ahora que Pablo Iglesias es un directivo de la comunicación, el vídeo es un poco largo, son cuatro minutos y no esto no se lo traga nadie. Luego tiene errores de vídeo... Es un consejo", ha respondido este miércoles la presentadora.

A este historia de tensión entre Quintana y Unidas Podemos aún le quedaba (por lo menos) un capítulo más. El exidirgente de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha reaccionado con un tuit publicado en su cuenta en el que contesta a la periodista de Telecinco.

"Mi querida Ana Rosa, no sé quién habrá hecho el vídeo de Podemos, pero contrataría a la empresa de comunicación que consigue que un vídeo de partidos se convierta en el tema de conversación de la tertulia líder de audiencia de la mañana", ha afirmado.

Iglesias ha señalado que es muy raro que un vídeo de partido se comente en los principales medios de comunicación del país. "Además, los datos que me pasan de reproducciones son bestiales", ha afirmado, añadiendo que ahora otras formaciones querrán contratar a la empresa.

Finalmente, el exvicepresidente ha cargado contra Quintana: "El consejo que les das seguro que te lo agradecen, aunque no sé si lo has pensando tú o te lo han escrito, como los libros".

"Más allá del éxito del vídeo, creo que lo que os pasa es otra cosa: que sabes que lo que dice el vídeo de vosotros quizás sea verdad. El vídeo dice que sois unos sinvergüenzas y unos corruptos y las verdades ofenden", ha rematado.