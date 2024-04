Zaplana, tras la acusación de su 'amigo', asegura que es "evidente" que alguien miente

Y tras la acusación, llega la respuesta. El expresidente valenciano y exministro del Partido Popular Eduardo Zaplana se ha pronunciado sobre el testimonio de su amigo de la infancia Joaquín Barceló en la segunda sesión del juicio por el 'caso Erial'. Zaplana está acusado de supuestas comisiones en las adjudicaciones de las ITV valencianas y parques eólicos, cuestión por la que la Fiscalía reclama una pena de 19 años de prisión como máximo responsable.

Con su declaración en sede judicial, Barceló -a quién el ministerio fiscal le pide 8 años de prisión por pertenencia a grupo criminal y blanqueo- ha echado por tierra la versión que dio Zaplana ayer en la Audiencia Provincial. Ha asegurado que fue el testaferro del político popular y que llegó a plasmar su firma como tal a los fondos por la supuesta "mordida" de la privatización de las ITV durante un viaje en Luxemburgo.

En este sentido, y tras una serie de afirmaciones del que ha admitido haber ejercido como testaferro del expresidente valenciano, Barceló llegó a asegurar que "me dijo que eran 2,5 millones de euros, y que si me podía hacer cargo de él, porque él estaba en política y no podía. Me dijo que era una operación transparente y lícita y lo hice por amistad".

Zaplana: "Esto no es cuestión de sentimientos, sino de decir la verdad"

Teniendo en cuenta que la versión de Barceló supone un espaldarazo a la acusación contra Zaplana, el político popular ha querido marcar diferencias y ha admitido que es "evidente" que alguien no dice la verdad, al tiempo que ha hecho hincapié en que él sí respondió "a todo el mundo".

Zaplana ha hecho estas declaraciones ante la prensa, a la salida de la audiencia, momento en el que también ha sido preguntado sobre si se siente defraudado o traicionado por el testimonio de Barceló. Tras señalar que dicha versión "no creo que haya sorprendido a nadie, estas conformidades que nadie reconoce las sabemos desde hace mucho tiempo, se han publicado. Ninguna sorpresa", Zaplana ha restado peso a la cuestión de la amistad.

"Esto no es cuestión de sentimientos, sino de decir la verdad", ha valorado el expresidente valenciano, devolviendo otra pregunta a los medios, que se interesaron por si considera que debe variar su estrategia legal a tenor de lo sucedido: "¿Por qué tendría que hacerlo?".