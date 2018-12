¿Cómo convertirse en un instagramer de viajes profesional?

Vivimos en los tiempos de Instagram. Todos los viajeros en un momento dado tenemos que publicar algún selfie luciendo presencia en este destino.

Son muchos los que buscan la relevancia que les permita convertirse en profesionales de esta red social. Viajar gratis, cobrar por subir fotos y hacerse selfies por el mundo. Para ello es necesario tener muchos seguidores, likes y engagement. ¿Como conseguirlo sin recurrir a la práctica de pagar por ello? En este artículo y este vídeo te damos la clave para triunfar.

Dejad que los niños se acerquen a mi Instagram

No hay nada que despierte más empatía que los peques. Sus caritas atraen sonrisas y emociones que en Instagram se traducen en likes y comentarios llenos de corazones, exactamente lo que necesitas. Si los niños son de otras culturas y además van con ropa del lugar mucho mejor. Un niño chino vestido de chino, una niña refugiada de Tailanda con su cuello jirafa o un andino con poncho funcionan mucho mejor que si visten al estilo occidental.

De hecho hay iniciativas como Yes We Helpqueorganizan voluntariados para que los Igers más jóvenes puedan hacerse fotos con estos pequeñajos que viven en latitudes tan lejanas y llenar su Instagram con fotos de niños pobres.

Fotografiarse con niños africanos.

Los niños pobres son los mejores

En Instagram podríamos decir que la pobreza es riqueza. África negra, suburbios de las grandes ciudades de América Latina, horfanatos... son auténticas minas de oro que hay que aprovechar. Abrazarte a estos niños, coger en brazos a un negrito recién nacido, hacer que entregas ayuda humanitaria o que les estás enseñando a leer, no sólo te llenará de likes y corazones tus redes sociales, además te hace mucho mas atractivo.

Esa foto mostrándote humanitario subida a Tinder hará que tus matches se multipliquen. ¿Quién no va querer tener una cita con alguien que está dispuesto a ir a África a hacerse una foto con niños enseñándoles a leer? Bien lo saben todos los presentes en la lista "Humanitarians of Tinder".

Paz Padilla en hospital de África

Ejemplo de éxito: Paz Padilla

Una de las personas que ha sabido aprovechar este modelo de éxito es Paz Padilla. La presentadora en su viaje a África no dudó un instante en visitar un hospital de Benin y hacerse una foto con un negrito recién nacido. El nivel de optimización de esta técnica fue impecable, porque no sólo tomo al bebito en brazos, también se ubicó en el punto exacto para que en un segundo plano se viera a la madre recién parida tumbada en una mesa camilla aún con el suero puesto. Imposible hacerlo mejor.

No discriminemos a los niños ricos

Sin duda los niños negros y pobres son los mejores, pero no discriminemos a los niños blancos y ricos. Ellos también dan muchos likes. Cuando estemos viajando por París, Berlín o Nueva York, ademas de compras, hay que visitar algún parque o colegio para buscar niños y niñas rubitos, bien vestidos y que tengan mofletes. Los mofletes funcionan muy bien en los niños ricos. Darles caramelos a cambio de la foto ayudará a que se muestren más sonrientes y mofletudos. ¿Qué te puede pasar por dar caramelos en un parque de Estados Unidos a un niño que no conoces de nada para hacerte fotos con él, como haces con los niños de África o Asia?

Ser humanitario te hace mas sexy

Todos nos tenemos que ayudar

Muy importante, especialmente en estos tiempos en los que se acerca la navidad es ser solidarios. Todos los igers tienen derecho a hacerse fotos con niños. Aquellos que tienen algún hijo o sobrino pequeño, han de compartirlo con los influencers de otros países. No seamos egoístas. Ni que fuera un día a la semana, vistamos a nuestros hijos y sobrinos de flamencas y toreros para que los Instagramers chinos, asiáticos o africanos puedan abrazarles y hacerles fotos como hacemos nosotros con los suyos. Con un poco de suerte les darán caramelos o mejor aún, dinero que te puede venir muy bien para darte algún caprichito.

Si quieres ser un viajero responsable con la infancia, te recomiendo que consultes la página web de Tourism Concern, una entidad que trabaja para el desarrollo del turismo ético en todo el mundo.

La infancia en determinados países es un tema demasiado serio. No la frivolices. No la utilices.

