Una actriz porno detalla cómo fue un rodaje en el que el actor infartó: "El director es bastante exigente"

Una actriz de cine porno española está arrasando en sus redes sociales con un particular relato de lo que sucedió durante un rodaje. Se trata de la profesional que usa el sobrenombre de Lya Myssi y que está relatando, en una suerte de 'trilogía' en TikTok, el caso que vivió en Budapest por el que un actor sufrió un infarto mientras grababan una escena.

Desde su cuenta en la popular plataforma de vídeos, @lyamissy, ha dejado una tan peculiar como sugerente carta de presentación de una historia que ya tiene a muchos seguidores esperando la tercera entrega y desenlace: "Historytime de cuando grababa en Budapest y el chico con el que me tocaba hacer la escena le dio un infarto en plena acción".

En este sentido, Lya ha comenzado aclarando que en el mundo del porno, "las escenas comienzan muy temprano" y que "no es tan fácil como parece". La actriz española ha rememorado que en aquella jornada en la capital húngara comenzaron sobre las 7.00 horas con las tareas de maquillaje y preparación: "Te preparan, te visten, te hacen las fotos, haces la comedia... [término usado para referirse al planteamiento de la historia y el desarrollo de la trama, más allá del sexo]", señalando que en este caso la producción era "bastante grande", puesto que se trata de una productora que hacen "unas películas muy elaboradas".

Lya también aclara que "no era una escena normal", puesto que era "con cuatro chicas y un chico". Desde las siete de la mañana a las seis y media de la tarde, eso fue lo que estuvieron trabajando en la "comedia". Y entonces llegó el momento "de la acción". La actriz ha desvelado que "pues resulta que este chico estaba un poco nervioso y no se le... [completa el obvio final de la frase con un gesto que sugiere una erección]".

Entonces, Lya explica que tuvo "la brillante de idea de decirle 'mira, si quieres vamos a empezar tú y yo a hacer cosas antes de que nos graben para que así tú te estés más cómodo y entonces cuando empiecen a grabar tú estarás listo y ya estarás...' [repite el mismo gesto de antes] para arriba". El actor debió de compartir la idea, porque Missy indicó que "nos pusimos ahí, todo genial, todo estupendo, empiezan a grabar...". Y hace una pausa para puntualizar una cosa sobre la dirección: "Hay que decir que el director de esta productora es bastante... como decirlo, bastante exigente. Bueno... demasiado".

Segunda parte: ¿empezar de nuevo?

Tras esa primera introducción, Lya ha publicado un segundo vídeo que retoma la historia desde donde la dejó. En plena acción tras su ayuda con los preparativos y con las cámaras ya funcionando. "Estábamos él y yo solos, bueno había una chica por ahí, pero ella no estaba haciendo nada", indica para señalar que "entonces, estábamos haciendo la escena y me tira". La actriz de cine para adultos detalla que "yo estaba arriba y me tira, me saca".

Así, Lya relata que el actor le dijo al director que se encontraba mal y que se estaba mareando. "Se empieza a poner amarillo", rememora ella, "pero amarillo, amarillo, amarillo", antes de desvelar la reacción del director. "El director dice 'mira, tú lo que estás es poniendo excusas porque lo que iba a pasar es que te vas a acabar dentro [eyacular] y a ti te da vergüenza decirlo, ¡pues no!"'.

Y que lo siguiente que le dijo al chico que estaba visiblemente en mal estado fue: "'Ahora coges, que se te ponga otra vez así [de nuevo, gesto de erección] y volvemos a empezar otra vez porque esto tiene que acabarse'". En ese punto, Lya exclama "es que faltaba un montón, igual faltaban 40 minutos".

Según la actriz española, "el chico dijo que 'yo no puedo hacerlo ahora mismo, que yo es que me encuentro muy mal', el director se empieza a enfadar un montón diciendo '¡cómo tú ahora mismo no te pongas a hacer la escena te voy a cancelar, no vas a volver a trabajar nunca, eres un actor de m...' y yo así... flipando".

La historia, pendiente de la tercera parte, acaba con una pausa para el cigarro de los cámaras y el resto del reparte, pero los seguidores de Lya continúan esperando para saber qué pasó con el infarto que asegura que está relatando.