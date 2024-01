Así repercute en Aranda de Duero y Barbastro jugar contra Madrid y Barcelona: "Te coloca en órbita"

Diez días antes de que la Lotería de Navidad repartiera dinero y felicidad por toda España, a los habitantes de Aranda de Duero (Burgos) y a Barbastro (Huesca) ya les había tocado otro Gordo, el futbolístico. La magnífica trayectoría de estos dos clubes de 2ºRFEF en la Copa del Rey y la magia de un sorteo que permite que los transatlánticos de nuestro fútbol visiten a equipos más modestos quiso que el municipio burgalés reciba al Real Madrid y el oscense al FC Barcelona.

Para la población, clubes y ayuntamientos de estas dos ciudades no han sido unas navidades normales. Con este inesperado regalo de Reyes en el horizonte, surgieron las dudas de si se podría jugar en sus campos. Una vez confirmado que no se tendrían que desplazar, todos se pusieron manos a la obra para vivir una cita tan especial, ya que al final, unas 11.000 personas podrán disfrutar del Real Madrid este sábado en el Juan Carlos Higuero de Aranda y unas 6.000 del Barcelona en el Municipal de Barbastro el domingo.

Dos jugadores que lo están viviendo de una forma muy especial son Jorge Pesca y Kike Rausell. El primero, natural de Aranda, canterano de la Arandina y autor del gol que dio la victoria contra el Cádiz en la ronda anterior, va a cumplir uno de sus sueños con este partido. Igual que Rausell, barbastrense y canterano del club rojiblanco durante más de una década y que tras estar en varios equipos de 3º Aragonesa volvió a casa el año pasado para liderar el ascenso a 2ºRFEF.

“Que venga el Madrid va a ser una pasada. Lo estamos viviendo con ilusión, muchas ganas y como si fuese un sueño. Ni en las mejores películas de Disney puede haber un final tan bonito como jugar contra el Madrid en tu casa. Es algo que había soñado pero que ni te lo habías podido imaginar en la realidad”, reconoce una y otra vez Pesca, que fue además el que sacó una de las bolas en el sorteo.

Jorge Pesca, celebrando un gol. CHRISTIAN MONZÓN, ÁNGEL ARCALLE Y ALBERTO CALVO

El altoaragonés también califica este partido de “histórico” tanto para el club como para él. “En la ciudad se ve la ilusión. La gente te para, te anima, te apoya mientras vas por la calle. Se ve una ciudad ilusionada con este partido y es algo que yo creo que no se ha vivido nunca y que tardará en vivirse muchos años”, afirma orgulloso de lo que están consiguiendo.

Ambas además compaginan el trabajo de futbolista con un segundo. Rausell tiene una empresa de gestión de actividades extraescolares, mientras que Pesca trabaja en la pescadería que tienen sus padres en Aranda.

Un ejemplo para los más pequeños

Si hay personas que están viviendo estas semanas con especial ilusión son los jugadores del fútbol base de ambos equipos. El Barbastro, que cuenta con 21 equipos en la cantera tras la unificación que hizo la actual junta directiva liderada por Rafa Torres, ya sacó a los jugadores más pequeños de la mano del Almería, algo que seguro no olvidarán jamás.

“En ese partido los juntamos a todos en una zona de la grada y lo vivieron de forma muy intensa. Están encantados, la ilusión es tremenda. En cada entrenamiento van a verlos, a hacerse fotos, pedir firmas y todo esto fomenta la ilusión por el deporte y el fútbol. Ahora todos quieren ser del Barbastro, tienen la referencia de un equipo que está haciendo historia y esto es muy importante para que puedan tener una proyección de jugar en Barbastro”, afirma el presidente del club altoaragonés.

Rausell recuerda precisamente ese choque contra el Almería: “Fue muy bonito. Ahora hablas con ellos y solo ves caras de felicidad, están viviendo algo que no es normal. Nosotros estamos muy felices también por ellos”.

Kike Rausell, a punto de golpear un balón. Jorge Mazón García (El Cruzado Aragonés)

A los jugadores de la Arandina les ocurre exactamente lo mismo. Han pasado del anonimato a ser los ídolos de unos pequeños jugadores que están empezando y que sueñan con, algún día, volver a llevar a los mejores equipos a su pueblo.

Pesca bromea con que hasta le gritan los niños por la calle. De hecho, cuenta que una tarde iba caminando tranquilamente por las calles de la ciudad y unos niños bajaron la ventanilla y le gritaron desde el coche y le animaron.

“Somos un poco el ejemplo ahora y nosotros tenemos que ayudarles a que vayan por el buen camino. La juventud tira más en salir a la calle y estar con móviles en vez de ir al parque y tirarse toda la tarde jugando al fútbol, eso ha desaparecido y que venga el Madrid tiene que ayudar a decirse a uno mismo que si me lo gano y trabajo puedo llegar a jugar contra el Madrid con la Arandina. Es un buen aliciente para que siga progresando y dando jugadores”, añade el burgalés, que ha llegado a debutar en Primera División con el Valladolid.

Misma opinión tiene Rausell. “Un ejemplo como tal igual no me siento, pero sí que me gusta que se sientan orgullosos y que vean que es posible y que se puede disfrutar de temporadas y momentos bonitos con el equipo en el que te has criado”. La película ha cambiado y él, que hace 15 años tuvo de referente al delantero del primer equipo Miguel Linares, se ha convertido en el nuevo ídolo de la casa.

Aranda y Barbastro para el mundo entero

Uno de las consecuencias que tiene jugar ante dos de los mejores equipos del mundo como son Real Madrid y Barcelona es la exposición mundial que conlleva. Sabes que aunque sea durante unos días vas a aparecer en noticias, vídeos y publicaciones procedentes de todos los rincones del planeta.

Tal y como afirma el alcalde de Barbastro, Fernando Torres, esa publicidad gratuita “no está pagada”. “Desde cualquier parte del mundo van a ver el partido y van a conocer Barbastro. ¿Cuánto vale un minuto en televisión? Pues imagínate las horas que vamos a tener gratis por el fútbol. Todo el mundo puede conocer nuestra ciudad, nuestra gastronomía, nuestros vinos y nuestro entorno, todo lo que va a repercutir es incontable”, asegura el regidor, que define este partido como el evento más importante que ha ocurrido en la historia de Barbastro.

Los jugadores del Barbastro celebran la victoria contra el Almería. Jorge Mazón García (El Cruzado Aragonés)

Belén Esteban, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Aranda de Duero, también incide en esa publicidad gratuita que van a tener: “No hemos hecho una estimación de las ganancias económicas que vamos a tener directas, pero es que hemos salido en todas partes de todo el mundo. El Madrid te coloca en órbita”.

“Somos la capital de la Ribera del Duero, exportamos un producto de lujo y es muy buena esa publicidad para nosotros. Con ningún otro evento que organizásemos en Aranda se tendría este impacto mundial”, asegura, aunque reconoce que sí que se queda con el festival Sonorama en cuanto a impacto económico inmediato.

“Sí se puede”

Si Barack Obama llegó a la Casa Blanca de la mano de ese Yes, we can o la selección española conquistó Europa y el mundo con el “podemos”, el Barbastro y la Arandina llevan tatuado a fuego ese lema que les permite soñar con dejar fuera de la Copa del Rey a un auténtico transatlántico.

Para ello, todos reclaman a la afición que vayan a animar a su equipo. A pesar de ser conscientes de que en ambas localidades hay muchos aficionados del Barcelona y del Real Madrid, esperan que se dejen la voz en alentar a sus jugadores.

“A mí hay gente que me dice que quiere entradas para ir a ver al Madrid y yo les digo que en el Bernabéu tienen las que quieran, que si quieren ir es para ver a la Arandina y animarnos en un día histórico”, afirma Pesca, que sí que cree que tiene opciones de ganar.

“Espero que animen al Barbastro. Entiendo que haya colores por encima del Barbastro pero en esta ocasión hay que ir con todas con el Barbastro para pasar”, añade Rausell, que también ve posibilidades porque al final juegan once contra once.

Como afirman todos, la fe mueve montañas, el fútbol es deporte y el deporte no entiende de imposibles, así que Arandina y Barbastro, además de vivir una cita que ya es para siempre, quieren seguir saliendo de copas.