El chef Dani García echa el cierre a dos conocidos restaurantes

El Grupo Dani García, en el que se agrupan los restaurantes del prestigioso chef poseedor de dos estrellas Michelin, ha echado el cierre recientemente a dos de sus establecimientos: Alelí y Kemuri.

En concreto, el restaurante Alelí era de cocina italiana y el Kemuri de cocina japonesa. Ambos se encontraban en Marbella (Málaga), localidad natal de Dani García y lugar en el que el chef suele probar sus nuevos conceptos de restaurante.

En declaraciones a Diario Sur, el propio cocinero reconoce que “me da pena porque son conceptos en los que sigo creyendo, pero si algo no cuaja y no es rentable, la mejor decisión que puedes tomar es la de cerrar”.

“Marbella es nuestro banco de pruebas, hay cosas que nos gustan y salen, y otras que no y prescindimos de ellas. Pero somos una gran compañía y tenemos músculo financiero para hacerlo”, ha explicado el reconocido chef.

No obstante, Dani García ha asegurado que “en realidad, los proyectos de Alelí y Kemuri no han salido mal del todo, el problema básico ha sido el elevado alquiler, eso y que en tres meses no se pueden abrir tres restaurantes en un sitio como Marbella. Creemos que tiene capacidad, pero como en muchas ciudades hay sus pros y sus contras”.

Tras estos dos cierres, el Grupo Dani García queda compuesto por una veintena de restaurantes repartidos en seis países: España, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos y Qatar.

Los establecimientos son los siguientes: BiBo (Marbella, Tarifa, Madrid, Doha y Londres), Lobito de Mar (Marbella, Madrid, La Finca y Doha), Leña (Marbella, Madrid y Dubái), Tragabuches (Marbella y Madrid), Dani Brasserie (Hotel Four Seasons Madrid), Smoked Room (Madrid y Dubái), Casa Dani y El Pollo Verde (Nueva York), La Cabane (Marbella) y La Chambre Bleue (París).