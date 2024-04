Enseña lo que ha pagado por comer en el restaurante de Dani García y hay cientos de comentarios

Un usuario de X, anteriormente Twitter, ha compartido una publicación que, de forma inesperada, está dando muchísimo que hablar y que cuenta, en pocas horas, con más de 500 comentarios entre citados y respuestas.

Básicamente, lo que ha provocado la polémica es el mensaje que ha dejado junto al ticket de su comida en Leña, el famoso restaurante que Dani García tiene en el centro de Madrid.

"Ayer celebré (con unas semanas de retraso) todo un lustro con mi pareja. Era una ocasión especial, y por ello fuimos a un sitio muy especial y top en mi opinión. Aquí os dejo la cuenta, en mi opinión si no te puedes permitir algo así de vez en cuando, algo estás haciendo mal", ha escrito el usuario que ha publicado la cuenta.

En total, la comida le ha costado 108 euros y ha probado la famosa manzana rellena de foie, la burger bull, un solomillo de ternera, puré de patata de acompañamiento y bebidas varias.

En los comentarios, muchos señalan que en realidad gastarse 50 euros por persona en un restaurante casi de lujo como Leña no es tanto dinero como puede parecer por su mensaje.

El usuario de X ha señalado que, para él, sí merece la pena la visita: "A nosotros nos gustó mucho! La calidad de la comida y el nivel de cocina creo que estaban a la altura.Tenía cierta duda por comentarios leídos en foros y tal sobre el sitio, pero como hablar es gratis, ya sabes...".

Un día después del revuelo el mismo usuario ha tirado de sentido del humor y ha escrito u mensaje para todos aquellos que se han burlado de su publicación: "Ahora me he dado una vuelta por aquí, y sinceramente después de tantos comentarios llamándome tieso, rata y demás tras la cuenta de ayer. Me esperaba hoy fotos de esa gente tan sobrada desayunando café y tostadas con caviar por lo menos".