Un comandante retirado responde sin tapujos a los militares franquistas que piden cesar a Sánchez

Los cerca de medio centenar de militares en la reserva -entre ellos, de corte franquista, como adelantó en exclusiva InfoLibre- que suscribieron un manifiesto en el que reclaman a las Fuerzas Armadas la destitución del presidente, Pedro Sánchez, y la convocatoria de nuevas elecciones ante la, a su juicio, "ausencia de justicia, igualdad y democracia" en España han recibido respuesta por parte de un comandante en la reserva, en una interpelación con varias diferencias con la publicación de dicho manifiesto.

Él sí ha salido con nombre y apellidos a dar respuesta a la petición lanzada el pasado viernes, trascendiendo al conocerse la votación final en la investidura de Sánchez. Se trata del comandante en retiro del Ejército de Tierra José Aneiros Castro, quien en una carta a la directora de El País bajo el título No, compañeros militares retirados, el gallego responde sin tapujos al manifiesto al que se ha adherido la Asociación de Militares Españoles (AME).

La AME fue la misma organización que en 2018 promovió un manifiesto en apología de Franco que justificaba el alzamiento fascista del 18 de julio de 1936. En el texto sobre Sánchez, los militares retirados, que se declaran "preocupados por el devenir de España", denuncian el "acoso al Estado de Derecho al copar el poder Ejecutivo la mayoría de los órganos judiciales", lo que "anula la independencia del poder judicial y la separación de poderes". También integrarían ese listado, miembros del chat de la XIX en el que se reclamaban fusilamientos -concretamente se hablaba de que habría que fusilar a unos "26 millones de hijos de puta"- y golpes de Estado.

En esa misiva, Aneiros no agacha la cabeza y recuerda que "he tenido que soportar durante más de 24 años vuestro despotismo y vilipendio hacia todo aquel compañero o subordinado que no mostrara sumisión a vuestras arbitrariedades compulsivas". También que "desde mi punto de vista existían en el Ejército dos tipos de militares profesionales: los que servíamos a la institución y los que tenían la institución a su servicio".

Posteriormente, Aneiros Castro ha continuado con sus declaraciones en las ondas de la Cadena SER, donde ha sido entrevistado en 'Hoy por hoy' por Àngels Barceló. El comandante retirado ha indicado que "querían mantener el sistema dictatorial, les vendría muy bien" y que "sería muy extenso decir lo que ocurría", pero ha aludido a frustraciones por perder antiguas cuestiones de clase como "tener un coche de por vida, llevar a los niños al colegio en coche oficial o que el asistente llevara el carro de la compra de las señoras". Es decir, "ellos perdieron muchos privilegios, hacían lo que querían y nosotros estábamos totalmente indefensos".

"Tienen muchos tentáculos y conocen a militares que están en activo, y eso es lo peligroso"

En esa línea, asegura que siente "pena" por ellos, al tiempo que asegura que "los españoles pueden estar tranquilos porque ya no hacen daño a nadie". Eso sí, puntualizando que eso no quiere decir que no haya ninguna víctima, puesto que afecta a "la democracia y a España". Aneiros Castro también advierte de que estos individuos -según la SER, la mayoría de más de 80 años- "tienen muchos tentáculos y conocen a militares que están en activo, y eso es lo peligroso". Y apunta a una representación política: "En el Parlamento español están quienes les representen: la ultraderecha".

Texto íntegro de la carta de Aneiros Castro a la directora de 'El País'

"He sentido bochorno, aunque no sorpresa, al leer la noticia referente a los 50 militares que piden al Ejército que destituya a Sánchez. Os conozco bien, pues he tenido que soportar durante más de 24 años vuestro despotismo y vilipendio hacia todo aquel compañero o subordinado que no mostrara sumisión a vuestras arbitrariedades compulsivas. Desde mi punto de vista existían en el Ejército dos tipos de militares profesionales: los que servíamos a la institución y los que tenían la institución a su servicio. Creo no equivocarme si os circunscribo en el segundo grupo. No me sorprende que rememoréis el pasado de privilegios exclusivos que os brindaba la dictadura, y del que os beneficiabais sin escrúpulos. Afortunadamente, vuestra oportunidad ya ha pasado, y en la actualidad gozamos de unas Fuerzas Armadas totalmente integradas en el sistema democrático. Si me permitís un consejo, dedicaros a leer e ilustraros, que quizás os haga recapacitar, y disfrutar de vuestros nietos, que seguro os va a resultar mucho más reconfortante que emitir soflamas golpistas. José Aneiros Castro. Comandante de E. T. retirado. A Coruña".