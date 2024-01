¿Cómo se escribe correctamente: ‘Yo y María’ o ‘María y yo’? Responde la RAE

'El burro delante para que no se espante'. Este dicho se popularizó de tal manera que resulta realmente descortés y un tanto egocéntrico decir 'Yo y María', por ejemplo, antes que 'María y yo' al enumerar a personas. El hecho de que se califique de falta de gentileza, tal y como detalla la Real Academia Española (RAE), se remonta al siglo XVII, siendo Gonzalo Correos quien expresó que "los arrieros siempre echan a los asnos delante".

No obstante, siguiendo de nuevo a la RAE, no es incorrecto situarte a ti primero en una enumeración, si bien en el imaginario colectivo ya se ha instaurado esa norma de cortesía que el que habla tiene que citarse en último lugar.

Hay ejemplos en que esta "regla" lingüística no tiene ningún sentido. Así, en una competición deportiva si has sido tú el primero en terminar una carrera así lo manifiestas, ya sea de forma verbal o escrita: "En la carrera, acabamos yo primero, María segunda y Juan tercero".

Otros ejemplos en lo que no se aplica esta norma

Asimismo, cuando en una enumeración de haces referencia a ti mismo y objetos o cosas animadas, esta norma se rompe sin que resulte extraño. "Yo y mi maleta ponemos rumbo a Madrid", podría ser un ejemplo, aunque sí que es poco frecuente escuchar o leer una expresión como la de este ejemplo.

No obstante, que el pronombre personal 'yo' no aparezca en primer lugar también chocaría en frases célebres que han pasado a los anales de la historia. Ejemplo característico es la de Ortega y Gasset, "Yo soy yo y mi circunstancia", una frase que popularizó el filósofo español para que hagamos entender que todo lo que sucede no depende únicamente de nosotros mismos.