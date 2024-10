Última hora DANA en Valencia y resto de España en directo: al menos 73 muertos, desaparecidos y zonas afectadas

Varios barrios de Olba (Teruel) permanecen incomunicados



El alcalde de Olba (Teruel), Federico Martín, ha confirmado a EFE que varios barrios del municipio permanecen incomunicados tras el paso en las últimas horas de la DANA. En concreto, el puente de Los Ramones, acceso a este barrio, está dañado porque los dos extremos, tanto el derecho como el izquierdo, han sido arrastrados por la tierra. De este modo, ha quedado solo la estructura en el medio de los marcos, pero no habrá continuidad, por lo que no se puede acceder. Martín ha indicado también que el acceso al barrio de Los Tarragones, una pasarela peatonal, se ha perdido, en este caso por las inundaciones.



El alcalde también ha informado de daños en el barrio de Los Pertegaces, que se suman a los sufridos ayer en Los Giles, el barrio donde viven quince niños que ayer tuvieron que ser evacuados de la escuela de Olba con una retroexcavadora ya que el puente que une ambos puntos quedó totalmente anegado. Martín ha señalado asimismo que ha habido un gran número de desprendimientos que afectan a las carreteras y ha explicado que hasta que no baje el nivel del agua no podrán saber si otras infraestructuras del municipio han sido dañadas.