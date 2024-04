El ave gana una ruta adicional en un trayecto clave

Europa Press News via Europa Press via Getty Images

Este verano, previsiblemente, entrará en funcionamiento la cuarta frecuencia ferroviaria de AVE entre Granada y Madrid. Así lo ha confirmado esta semana Óscar Puente, que indicó que los nuevos trenes Avril serán entregados a partir del próximo 8 de abril.

Como indica Granada Hoy, estos nuevos vehículos se utilizarán para la rutas entre Madrid y Asturias y Galicia a partir del 7 de mayo. Eso significa que se liberarán los trenes de ancho variable de la serie 730 de este corredor, que pasarán a otras líneas. Una de ellas será la que cubre el trayecto Madrid-Granada-Almería.

No son plazos oficiales, puesto que Renfe tiene que realizar pruebas de simulación de viaje comercial. Así que hasta que no concluyan y comiencen a circular los trenes Avril, no llegarán estos trenes mixtos a la línea entre Madrid y Almería. Y en ese momento se tiene que comenzar otro periodo de pruebas, con un mes aproximado de duración.

Con todo esto, se espera que para verano ya esté disponible, puesto que además supondrá un refuerzo para los viajeros que quieran pasar sus vacaciones en esta zona de España. Además, se aumentará de tres a cuatro los trenes entre Madrid y Granada en AVE. Solo será una frecuencia más, pero es una demanda que venía de antes de la pandemia.

Multa de Renfe a Talgo por los retrasos

Renfe se prepara para reclamar una indemnización millonaria a Talgo por el retraso en la entrega de 15 trenes Avril. La cifra aumentaría hasta los 166,6 millones de euros por las demoras en la entrega de los vehículos.

Sin embargo, como Talgo se comprometió a entregarlos el 1 de abril y no lo ha hecho, Renfe ha enviado una carta en la que avisa de nuevas multas. Se sumarán 80.000 euros diarios por cada día que pase desde esa fecha debido a daños y perjuicios.