El increíble gesto de un taxista madrileño con una colombiana que tenía 11 horas muertas en el aeropuerto

Las navidades son unas fechas de mucho movimiento. Las grandes ciudades se colapsan de gente haciendo compras y visitando algunas de las zonas más turísticas para ver las decoraciones que estarán colocadas durante poco más de un mes.

Pero, en medio de esas historias, hay otras que también son realmente curiosas. Como la que ha contado el taxista José Manuel en la Cadena Cope.

Una turista pidió un taxi para ir al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas y pasar allí toda la noche. "Hoy he llevado a una chica al aeropuerto. Era de Colombia, venía de Valencia y la chica iba a estar toda la noche en el aeropuerto, hasta las 10 de la mañana que le sale el avión", ha señalado en el programa Poniendo las Calles.

El trabajador ha aseguradoque "se volvía a Colombia" y no conocía Madrid. "¿Cómo está?", le preguntó. Algo que terminó de la mejor manera para la turista.

Al contarle al conductor de que pasaría la noche en el aeropuerto, José Manuel decidió llevarle al centro de Madrid para que viera cómo estaba la ciudad.

"Me la he llevado a ver las luces de Madrid, gratis, sin cobrar nada más que la tarifa que hay, y con eso le he recorrido Madrid para que vieran las luces... Más contenta...", ha detallado.

El taxista ha confesado que ella estaba alucinada. "Yo la iba viendo con el retrovisor y solo verle la cara, con eso hoy me voy a ir a dormir, vamos, con las espaldas más grandes que nadie", ha razonado.