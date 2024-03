El vacío legal de los vagones silenciosos de Renfe

Viajar en tren es, para muchas personas, todo un placer. En España, además, contamos con una de las mejores redes ferroviarias del mundo y el AVE es uno de los modelos de trenes más veloces del mundo. De hecho, se encuentra en la séptima posición global al operar a una velocidad máxima comercial de 310 kilómetros por hora. No obstante, uno de sus modelos, el AVE S-103, está certificado para llegar a circular a una velocidad máxima de 350 kilómetros por hora. El más rápido es el chino Shanghái Maglev, que puede llegar hasta los 460 km/h.

Uno de los servicios que RENFE ofrece en sus trenes AVE para garantizar la comodidad y bienestar del viajero son los denominados "coches silenciosos". En estos vagones, según la propia web de Renfe, no se pueden mantener conversaciones por teléfono móvil, hay que usar los auriculares para escuchar audio o video y siempre a un volumen que no moleste al resto, hay que silenciar todos los dispositivos electrónicos y, sobre todo, respetar el silencio, hablar en un tono bajo y evitar conversaciones largas.

Además, en el "coche en silencio", no se presta el servicio de bar móvil, no pueden viajar menores de 14 años ni mascotas, no se comercializa en Grupos, sólo se emiten los mensajes de megafonía imprescindibles y se rebaja la intensidad de la iluminación siempre que sea posible.

"Comprando tu billete en este coche disfrutarás de la tranquilidad necesaria para concentrarte en tu trabajo, en la lectura o simplemente descansar. Se oferta en Asiento Estándar de trenes AVE (excepto AVE Internacional entre España y Francia) y Euromed sin coste añadido", se explica en la web.

Sin embargo, tal como denuncian muchos usuarios, algunas personas que viajan en estos vagones especiales no cumplen con las normas establecidas, por lo que no se consigue ese efecto de tranquilidad y descanso que desde Renfe 'se vende'.

Pero, ¿se puede reclamar a RENFE la devolución del importe del billete si no se garantiza el silencio en este vagón por culpa de pasajeros maleducados? Desde Confilegal aseguran que a pesar de poder pagar más para escoger este servicio, y pese las condiciones prometidas por Renfe, "los usuarios del tren están abandonados ante esta situación" y es muy difícil reclamar indemnizaciones o la devolución del importe del billete.