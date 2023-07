La emotiva reacción de una chimpancé al ver el cielo por primera vez

Chimpancés en la reserva de la organización Save The Chimps en Florida

Vanilla tiene 28 años y nunca había visto el cielo. Esta chimpancé, nacida en un laboratorio de primates de Nueva York y que hasta ahora había vivido enjaulada, ha experimentado la sensación de estar al aire libre por primera vez hace unos días.

La reserva para chimpancés de la organización Save The Chimps en Florida ha compartido el vídeo con la emocionante reacción de la primate, que no cabía en su asombro al salir del edificio donde pasó su periodo de aclimatación.

Su primera reacción es abrazar a otro chimpancé para, acto seguido, levantar la vista al cielo mostrando una cara de asombro propia de quien ve ese escenario por primera vez.

La nueva vida de Vanilla

Tal y como detalla EFE, en la reserva de Save The Chips, una organización que se sostiene únicamente de donaciones privadas y que precisa de ayuda para llevar a cabo su cometido, viven actualmente 226 chimpancés, cuyo ADN coincide al 98,6% con el de los humanos.

Vanilla pasó años en el laboratorio donde nació, en el que se le realizaron diferentes experimentos para después ser trasladada a un refugio de animales sin acreditación en California, relata Save The Chimps. En este nuevo espacio, no había hierba y estuvo encerrada en una jaula hasta que alcanzó la libertad, señala el directo de Eventos de Save the Chimps Dan Mathews a EFE.

Buena parte de los animales de la citada reserva provienen de laboratorios en los que se les hacía probar medicamentos y tratamientos, de empresas de la industria del entretenimiento y otros, en su minoría, fueron previamente mascotas.

Dicha reserva, fundada por la primatóloga Carole Noon en 1997, cuenta con 60,7 hectáreas y doce islas, en la que en cada una de ellas reside un grupo de chimpancés, escogidos en base a unos criterios previamente establecidos.