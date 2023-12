Este es el precio del helicóptero 'Tiburón' estrellado en la M-40 de Madrid

Adrian Pingstone via Wikipedia

Un helicóptero se ha estrellado este viernes en la M-40, una de las principales vías madrileñas, dejando varios heridos leves -sus dos ocupantes y un conductor que circulaba por la carretera- y causando grandes problemas en la circulación del tráfico. Ha ocurrido a la altura del Campo de las Naciones, próximo a IFEMA, donde estos días se ha celebrado la feria de aviación European Rotors.

Precisamente, desde la cuenta de X -antes Twitter- 'On The Wings of Aviation', han apuntado a que se trata del modelo Enstrom 280FX Shark, con matrícula F-HPUX. La saga 280 y el F-28 se corresponden con un tipo de helicóptero pequeño, a cargo del fabricante estadounidense Enstrom Helicopter Corporation.

Concretamente, el 280FX es el más avanzado de esta serie de aeronaves y está basado en el 280F, pero implementando ruedas acopladas a los patines de aterrizaje al tiempo que recibió un rediseño del fuselaje. En sus especificaciones técnicas se contempla una capacidad para un tripulante -piloto- y dos ocupantes. Cuenta con una velocidad máxima de 180 km/h, un alcance de más de 400 kilómetros y una carga útil de 422 kilos.

¿Cuánto cuesta el helicóptero estrellado en la M-40 de Madrid?

En este sentido, y según recoge Infobae en una información sobre la adquisición, por parte del Ejército de Perú, de dos de estos helicópteros con fines de instrucción, su precio es nada desdeñable. Ambos están valorados en 3,1 millones de dólares estadounidenses -unos 2,8 millones de euros, al cambio actual-.