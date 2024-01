Esta es la persona que más llamadas recibe en España y es de Zaragoza: 2 horas de charla al día

dpa/picture alliance via Getty I

Las nuevas tecnologías han supuesto un avance para mucha gente, pero también un nuevo reto para aquellas personas mayores que no estaban tan acostumbradas a ellas.

Es por ello por lo que algunos han apostado por comunicarse a través de llamadas telefónicas, lejos de mensajes en redes sociales, SMS o el uso de plataformas como WhatsApp.

Pero hay una mujer que a sus 90 años se ha convertido en la persona mayor que más ha llamado de España. Así lo ha recogido la Maximiliana, la startup de móviles para mayores.

Tras analizar 200.000 llamadas a móviles, la compañía ha reconocido a Emilia García, de 74 años. Nacida en Navarra, pero residente desde hace 50 años en Zaragoza, y a su sobrino Jorge.

¿El motivo? Ha sido la persona que más veces ha llamado a través de este sistema, con un total de dos horas al día durante todo un año.

En declaraciones a El Periódico de Aragón, la protagonista asegura que "me casé aquí y aquí me quedé", antes de destacar que la herramienta le ha ayudado mucho.

"El teléfono normal era muy desordenado y aquí no veo todo muy bien. Sobre todo, me gusta porque tengo las fotos de todos y les veo bien las caras", ha explicado al citado medio.

Emilia García también ha puesto en valor que esta herramienta le ha venido bien para luchar contra la soledad. "Es muy mala y me ayuda a sentirme mejor. Me siento mucho más acompañada en mi día a día. Te sientes solo, yo ahora ya no puedo casi moverme", ha expuesto.