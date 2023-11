Esta es el año y la persona clave para el nacimiento del idioma español 

Más de 490 millones de personas hablan español en el mundo, siendo el idioma con más hablantes solo por detrás del chino. La riqueza de esta lengua romance viene determinada por la clara influencia que ha tenido de culturas como la árabe, un hecho que da cuenta también de su viveza y dinamismo.

No obstante, íberos, romanos, griegos, cartaginenses o bárbaros, entre otros, también aportaron su grano de arena para hacer lo que es este lenguaje hoy en día, el cual sigue creciendo a buen ritmo dado la evolución de la sociedad. La inclusión de nuevas palabras en el diccionario es un fiel reflejo de los cambios en el imaginario colectivo y, por ende, del vocabulario utilizado en el habla y escritura cotidiana.

Remontándonos en la historia, como muchas otras lenguas que se hablan actualmente en Europa, el español proviene del latín y llego a la que era Hispania fruto del proceso de romanización que se vivió en la Península Ibérica.

El origen del español

Es en esos tiempos de la Hispania Romana cuando el idioma español empezó a ser mayoritario en el habla habitual. Más concretamente, era el latín vulgar el predominante en las conversaciones en las calles durante los siglos II y V d.c.

No obstante, los puntos de inflexión los marcaron la llegada de los bárbaros en la Edad Media y el siglo XIII, más concretamente el año 1.200 d.c cuando Alfonso X el Sabio apostó por la inclusión del idioma español no solo en obras jurídicas, literarias y científicas si no también en sus documentos y escritos, un hecho que le concedió al español el carácter de idioma.

El legado dejado por el monarca, en el que el español pasó a ser el lenguaje culto en dichas obras en detrimento del latín, siguió durante siglos posteriores. Una muestra de ello es La Celestina (1499) de Fernando de Rojas, obra culmen en este idioma y que sirvió para colocar a la literatura española en el epicentro de la literatura mundial.