Estas son las estaciones de esquí que estarán abiertas en el puente de diciembre de 2023

Se acerca el puente de diciembre, ese 'acueducto' para algunos afortunados que enlazan las festividades por el día de la Constitución, 6 de diciembre, y el de la Inmaculada Concepción, 8 de diciembre. Miércoles y viernes que, bien jugados, pueden reportar cinco días libres. Son muchos los planes que surgen en estas fechas.

Uno de ellos, habitual a estas alturas de año, es irse a esquiar o al menos a pasar un día de nieve. Por ello, son varias las estaciones de esquí que se preparan para abrir... aunque muy pendientes del cielo.

Como adelanta Eltiempo.es, el puente vendrá cargadito de nieve, con previsión de nevadas de consideración a comienzos de semana en el Pirineo aragonés, en el catalán y en sistemas montañosos como la Cordillera Cantábrica, el sistema Ibérico o el sistema Central. Algo menos se espera en Sierra Nevada.

Pero venimos de un año de récord en cuanto a sus altas temperaturas, como recientemente ha recogido la Organización Meteorológica Mundial. Por ello no son demasiadas las pistas que estarán listas para el puente.

De momento, ya está abierta la estación de Baqueira Beret, en el Pirineo Catalán. Esta instalación abrió sus remontes el 25 de noviembre y cuenta ya con cerca de 30 kilómetros esquiables.

En el caso de la de Sierra Nevada (Granada) se espera que abra este mismo sábado 2 de diciembre, aunque su funcionamiento y los kilómetros disponibles dependerán mucho de la evolución del tiempo.

Algo parecido ocurre en centros de esquí habituales como son las estaciones como Formigal, Cerler o Boí Taüll, entre otras, que esperan abrir antes del puente, pero que dependerán en buena medida de las nevadas que caigan estos días.

Fuera de estas zonas toca esperar. Como añade Eltiempo.es, el resto de las estaciones de España, por ejemplo las de la Cordillera cantábrica, del Sistema Ibérico o del Sistema Central, no tienen una fecha concreta de apertura. En sus casos la nieve no sólo marcará cuantas pistas son esquiables sino si, directamente, pueden abrir o no.