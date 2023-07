Estas son las palabras más usadas en cada comunidad autónoma, según un estudio 

Una de las riquezas de España es la cantidad de dialectos que lo componen. La evolución del castellano en las diferentes comunidades autónomas ha supuesto que cada una de ellas tenga unas palabras y expresiones propias que son parte de su sello de identidad.

Ante ello, la revista Viajar ha realizado un estudio con las palabras más utilizadas en cada comunidad autónoma, el cual ha sido compartido por Código Nuevo en su cuenta de Instagram a través de un mapa interactivo.

El resultado ha despertado la polémica entre los usuarios de la red social, que, en algunos casos, afirman que esas palabras no se corresponden ni forman parte del vocabulario habitual de su región.

Las palabras más utilizadas en cada comunidad

De acuerdo al estudio, las palabras del léxico local de estas comunidades autónomas son las siguientes:

- Galicia: hacen mención a "morriña" como la más empleada, una palabra que se emplea para expresar tristeza o pena al estar fuera de la tierra natal.

hacen mención a "morriña" como la más empleada, una palabra que se emplea para expresar tristeza o pena al estar fuera de la tierra natal. - Asturias: destacan "guaje", el particular apodo de David Villa, y que sirve para nombrar a los niños o jóvenes; y"prao", como abreviación de prado, popular dado los paisajes verdes que envuelven a esta comunidad autónoma.

destacan "guaje", el particular apodo de David Villa, y que sirve para nombrar a los niños o jóvenes; y"prao", como abreviación de prado, popular dado los paisajes verdes que envuelven a esta comunidad autónoma. - Cantabria : "espaís" es la escogida y se refiere a las zapatillas de deporte.

: "espaís" es la escogida y se refiere a las zapatillas de deporte. - Castilla y León : se encuentra "marchar" como sinónimo de "irse" y "pintea", que se refiere a una lluvia débil.

: se encuentra "marchar" como sinónimo de "irse" y "pintea", que se refiere a una lluvia débil. - País Vasco : resaltan '"potear", que significa ir de bar en bar; además de "gaupasa", que se usa cuando se sale de fiesta y no se regresa hasta el día siguiente.

: resaltan '"potear", que significa ir de bar en bar; además de "gaupasa", que se usa cuando se sale de fiesta y no se regresa hasta el día siguiente. - Navarra: sobresalen "jarrear", que se emplea cuando llueve con mucha fuerza; y "majico", para referirse a alguien simpático, alegre y amistoso.

sobresalen "jarrear", que se emplea cuando llueve con mucha fuerza; y "majico", para referirse a alguien simpático, alegre y amistoso. - La Rioja : resaltan "pantoleta" como forma de describir al pantalón corto.

: resaltan "pantoleta" como forma de describir al pantalón corto. - Aragón: es marca Aragón "ir de propio", una expresión que se emplea cuando se va a ir específicamente a propósito a hacer algo. Por supuesto, "maño" no falta en el vocabulario de esta comunidad, empleada para referirse a los habitantes de Zaragoza o como sinónimo de chico.

es marca Aragón "ir de propio", una expresión que se emplea cuando se va a ir específicamente a propósito a hacer algo. Por supuesto, "maño" no falta en el vocabulario de esta comunidad, empleada para referirse a los habitantes de Zaragoza o como sinónimo de chico. - Cataluña: "burxar" y 'apa' son las más empleadas según el estudio

"burxar" y 'apa' son las más empleadas según el estudio - Comunidad Valenciana : "mañaco", que significa niño y "ché", que se emplea tanto para expresar alegría como enfado, además de para llamar la atención.

: "mañaco", que significa niño y "ché", que se emplea tanto para expresar alegría como enfado, además de para llamar la atención. - Castilla La Mancha : sobresalen "mangurrían" para referirse a las personas algo toscas y asilvestradas, que realizan las tareas sin mucha delicadeza, y "rochero" para designar a las personas que siempre están en la calle.

: sobresalen "mangurrían" para referirse a las personas algo toscas y asilvestradas, que realizan las tareas sin mucha delicadeza, y "rochero" para designar a las personas que siempre están en la calle. - Murcia: "pijo" es la más empleada de acuerdo al estudio.

"pijo" es la más empleada de acuerdo al estudio. - Extremadura: "acho", empleado como diminutivo de muchacho, y 'lambuzo' para designar a la persona que le gusta comer bastante.

"acho", empleado como diminutivo de muchacho, y 'lambuzo' para designar a la persona que le gusta comer bastante. - Madrid: en la comunidad no falta el "mazo" para expresar "mucho" o "muy".

en la comunidad no falta el "mazo" para expresar "mucho" o "muy". - Andalucía: en la comunidad es un emblema el "quillo/a", que se emplea para dirigirse a una persona. También destacan "coraje" para expresar rabia o enfado y la expresión "no ni na", abreviatura de "no ni nada"

en la comunidad es un emblema el "quillo/a", que se emplea para dirigirse a una persona. También destacan "coraje" para expresar rabia o enfado y la expresión "no ni na", abreviatura de "no ni nada" - Ceuta: "mojarra" se usa para designar a las personas criticonas y que hablan de más.

"mojarra" se usa para designar a las personas criticonas y que hablan de más. - Melilla: "masiso" es la palabra que resaltan, la cual se emplea para describir a una persona guapa y bien arreglada.

"masiso" es la palabra que resaltan, la cual se emplea para describir a una persona guapa y bien arreglada. - Islas Baleares: "acotxat" se usa para referirse a la persona muy tapada por el frío que hace, mientras que "-pero" se emplea al acabar las frases sin que signifique nada en concreto.

"acotxat" se usa para referirse a la persona muy tapada por el frío que hace, mientras que "-pero" se emplea al acabar las frases sin que signifique nada en concreto. - Islas Canarias: de Canarias son más que famosas las "guagas", sus autobuses o vehículos de transporta, y la palabra "fleje", que se usa cuando hay mucha cantidad de algo.

Un mapa no exento de polémica

La publicación de este mapa no ha estado exento de polémica entre los locales de cada una de las comunidades autónomas. "La de la Comunidad Valenciana se las han sacado de donde les ha salido", expresaba un usuario en Instagram. "En Murcia se dice más 'acho' que 'pijo'. El 'pijo' lo dice la gente más mayor", argumentaba otro. "Con la de palabras típicas que típicas que hay en Mallorca y me escoge 'acotxat' que no lo dice ni mi padrina", señalaba un tercero.

Estos ejemplos son una muestra de muchos más comentarios que se han vertido en la red social, en la que sus habitantes han puesto en duda los resultados obtenidos aseverando que muchas palabras están en desuso y no se ajustan a la jerga lingüística propia de su comunidad actualmente.