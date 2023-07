Esta es la palabra más usada en el mundo y tiene un origen inesperado

La habrás escrito infinidad de veces en conversaciones de Whatsapp, en el chat que mantienes con los compañeros de trabajo y la habrás dicho más de diez veces al día en más de una ocasión. Se trata de 'ok', la palabra más usada del mundo.

Se estima que son 600 idiomas y un buen número de dialectos la que la emplean para afirmar o expresar aceptación o para confirmar que algo o alguien se encuentra en buen estado. Su evolución ha permitido diferentes adaptaciones, como 'okey', 'oká' 'okis' y alguna que ya se consideran un tanto vintage como 'okey makey' o 'oki doki'.

Si bien en español existen otras formas alternativas como 'bueno', 'de acuerdo' o 'vale', también muy empleados, la realidad es que 'ok' sigue siendo una de las predilectas para manifestar conformidad.

El origen de 'ok'

Hay varias teorías al respecto sobre el origen de la palabra 'ok'. Una de las más extendidas es que nació durante la guerra de Secesión en Estados Unidos (1861-1865) y se empleaba para comunicar que una batalla se había saldado sin muertos en sus filas. ''0 Killed' (cero muertos) es el mensaje que lucía en las pizarras cuando ocurría este acontecimiento.

Otra teoría se remonta a 1840 en el que el presidente Martin Van Buren buscaba su reelección como mandatario del país norteamericano. En su campaña al frente del partido demócrata, utilizó 'ok' como eslogan, en un intento de que su apodo '"Old Kinderhook" calara entre los votantes estadounidenses. Sus fieles seguidores se hicieron llamar 'Democratics O.K. Club', pero el apoyo no surtió efecto, ya que fue derrotado por William Henry Harrison.

Más allá de estas teorías, el investigador y etimólogo Allen Walker Read fue más allá intentando saber el origen exacto de esta palabra. En una de sus investigaciones, descubrió que la primera publicación de 'ok' con la misma acepción a la actual se realizó en el diario The Boston Morning Post, en una publicación del 23 de marzo de 1839.