Una extrabajadora de Amazon revela las 3 señales de alerta que te mandan a la lista negra en una entrevista de trabajo

Lograr encontrar o acceder a un empleo se trata de las cuestiones más difíciles y a la vez más importantes de la vida, si bien hay variaciones o diferencias según la persona, el sector o el país.

Sin embargo, si hay algo que es un pilar clave en cualquier parte del mundo para cualquier persona que opte a conseguir un empleo es que tendrá que pasar por una entrevista laboral.

Este tipo de entrevistas a menudo dejan atrás a buenos trabajadores y otros son los elegidos para conseguir el puesto. Cuestión que demuestra la necesidad de estar preparado para afrontar ese difícil momento en el que un candidato se pone frente a un equipo de Recursos Humanos o incluso ante su potencial jefe.

Los 3 'strikes' que te mandan a la 'lista negra' en una entrevista de trabajo, según una exreclutadora de Amazon

Precisamente, quienes saben (y mucho) sobre cómo hay que actuar ante una entrevista de trabajo son las personas que han estado al cargo de esos procesos. Y cuanto mayor volumen de trabajadores hayan superado su filtro (o no) más capacitados están para dar consejos.

En esa línea, la voz de Lindsay Mustain, ex reclutadora de Amazon y actual directora ejecutiva de la empresa de asesoramiento profesional Talent Paradigm, es una voz más que autorizada. En declaraciones a la cadena estadounidense NBC ha enumerado los que considera como las tres alertas que te mandan a la "lista negra".

"Algo anda mal con ese candidato y no ha sido contratado a estas alturas"

El primero es que no debes estar mandando el currículum constantemente a la misma empresa, aunque vaya sacando nuevas ofertas laborales y plazas. "Has presentado tu solicitud 20 veces en los últimos dos años y nunca te hemos contratado ni una sola vez", explica la experta, desgranando que "algo anda mal con ese candidato y no ha sido contratado a estas alturas".

La segunda tiene mucho que ver con la gran red social laboral, LinkedIn. Seguro que has visto en muchas ocasiones el circulito verde en la imagen de perfil que reza 'open to work' (abierto a ofertas o disponible para contrataciones). Si tú te emocionas cada vez que ves el otro circulito, el de 'hiring' (estamos contratando), deberías saber que en Recursos Humanos el verde no causa tanto furor.

"Reduce la apariencia de ser un candidato de alto calibre"

"Reduce la apariencia de ser un candidato de alto calibre", explica la exreclutadora de Amazon. Y eso se plasma también en la dinámica que tendrá la entrevista. Ya no estarán tratando de convencerte de una gran oportunidad laboral porque te quieran en la empresa. Eres tú el que estás tratando de convencerlos de que te consideren. En resumen, alerta por desesperación.

Otra clave relacionada con la anterior conforma el tercer 'strike' en una entrevista de trabajo. Es de sobra conocido que aquellos que buscan trabajo teniendo uno cuentan con mayores ventajas a la hora de encarar una negociación. Por este motivo no debes promocionar que careces de trabajo -no debes destacarlo, pero tampoco ocultarlo- y debes evitar las típicas publicaciones diciendo que acabas de perder tu empleo y buscas otro.

"Me acaban de despedir y tengo dos hijos en casa y realmente necesito otro trabajo, lo antes posible. Así que si pudieras presentarme a cada persona que conozcas que tenga una posible vacante, te lo agradecería", este es el esquema de las clásicas publicaciones de este tipo que debes rehuir.