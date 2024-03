Relata el "ridículo" que ha hecho en una entrevista de trabajo para Ouigo

La usuaria de TikTok @albakeepcalm ha publicado un vídeo relatando el "ridículo" que ha hecho en una entrevista de trabajo de Ouigo, la empresa de alta velocidad ferroviaria de bajo coste, para entrar "como tripulante de servicios".

"Era una vídeo-entrevista, que yo nunca he hecho una. Estoy acostumbrada a hacerlas presenciales o por videollamada. Tienes una pregunta, 30 segundos para leerla y automáticamente se pone a grabar. No puedes volver a grabar ni nada, sino que en cuanto se graba se manda", ha empezado explicando.

Antes de relatar la experiencia, ha asegurado que "era muy fácil, con tres preguntas en español y otras tres en inglés", pero ha entrado "en crisis" y ha comenzado "desvariar".

"No me lo han preguntado, pero he dicho que tenía buen nivel de inglés, aunque sin el certificado, pero que me sé expresar bien. Lo que ha pasado es que no ha quedado constancia de ello", ha dicho entre risas, dando a entender que no le ha salido bien esta parte.

Por lo general, tiene que "repetir mucho los vídeos para que queden perfecto", por lo que esto de los 30 segundos y en una primera toma se le da mal: "He empezado a entrar en crisis (...) He empezado a hablar fatal en inglés. La persona que vea la entrevista va a decir que de dónde he salido".

"Al final de la entrevista (grabada) he dicho que qué horror he hecho, así que el que lo vea se va a descojonar. Ojalá pudiera recuperar esas imágenes. Sería increíble. Si alguien de Ouigo me está viendo, que no lo tenga en cuenta. No soy así, me he puesto muy nerviosa", ha dicho para terminar de contar la anécdota.