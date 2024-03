El mejor docente de España en 2018 genera debate al contar lo que cree que hacen cada vez más padres

Más de 600.000 personas han visto ya la publicación en X, anteriormente Twitter, de Toni García Arias, nombrado mejor Docente de España de Primaria en 2018 en los Premio Educa, hablando de lo que cree que hacen cada vez más padres con sus hijos.

Todo a raíz de un hilo en el que un padre contaba que una profesora había reñido a su hija por responder a la agresión de un compañero de clase. En esos mensajes, el padre decía que apoyaba la decisión de su hija.

"(Creo) que cada vez hay más padres que les dicen a sus hijos "si te pegan en el colegio, tú pega". Incluso por aquí por Twitter lo reconocen y justifican. ¿Qué pensáis?", ha escrito García Arias en la red social de Elon Musk.

El docente ha ido respondiendo a algunas personas que sostienen lo mismo que el padre del hilo viral: no son partidarios de que sus hijos agredan a nadie pero sí de que se defiendan.

"Veo que hay una percepción bastante amplia de que no sirve de gran cosa decírselo a un docente. Eso me preocupa porque está claro que algo no estamos haciendo bien", ha comentado el profesor.

Otra persona ha dicho: "Defenderse y agredir no es lo mismo. No veo por qué un adulto tiene derecho a la legitima defensa proporcionada, y un niño no. Será mejor dejarse avasallar por los chulitos del patio. Toda la vida los niños han sabido arreglar sus cosas entre ellos, dejadles vivir".

A lo que García Arias ha respondido: "Entonces los adultos no deben intervenir? Hay que dejar que los niños lo solucionen en el patio".