La multa de los 500 euros por dejar a un perro atado en una farmacia se queda en aviso

La joven de Vigo que el sábado estrenaba el régimen sancionador de la nueva Ley de Bienestar Animal con una multa de 500 euros -250 si la abonaba con antelación- por dejar a su perro atado en la puerta de una farmacia, puede respirar tranquila porque finalmente no tendrá que pagar la sanción y todo se ha quedado en un susto.

Así lo revela Faro de Vigo, que asegura que la denuncia se retiró antes de que la Xunta de Galicia, organismo competente en materia de bienestar animal, iniciase la tramitación de la multa. Horas antes, la concejala de Seguridad del ayuntamiento vigués, Patricia Rodríguez, aseguraba que en el consistorio no constaba ninguna sanción porque el episodio "es tan reciente" que en estos momentos "no existe copia de ninguna denuncia dentro de la Jefatura" de la Policía Local. “Hemos revisado todos los registros y no hay copia de ninguna denuncia en los servicios administrativos”, explicó la edil socialista.

Por su parte, la protagonista de la que habría sido la primera multa por incumplir la Ley de Bienestar Animal, además de comunicar su alivio al citado periódico vigués, ha hecho una llamada al sentido común para que "nadie más" tenga que pasar por lo mismo que ha pasado ella, aunque la ley ampara la denuncia que no ha llegado a tramitarse.

Además de este tipo de sanciones, la nueva normativa también prevé multar a las personas que dejen un animal en el interior de un vehículo o en condiciones térmicas que puedan atentar contra su vida, así como mantenerlos de forma permanente en una terraza, sótano o balcón. Además, los perros no podrán pasar más de 24 horas solos en un domicilio, aunque tengan comida y agua suficiente. En el caso de otros animales de compañía este plazo puede aumentar hasta los tres días.

Desde la aprobación de la Ley de Bienestar Animal en el Congreso, la confusión entre dueños y criadores de mascotas ante una normativa que aplauden los animalistas ha sido tan grande que la Policía Nacional se ha visto obligada a explicar cuatro acciones, que para muchos son cotidianas, desde el pasado viernes están prohibidas en España.

El sector animalista valora esta nueva Ley de Bienestar Animal a la vez que asegura que armoniza la normativa autonómica ya existente en España con la inclusión de algunas novedades. El objetivo de la norma es asegurar un maltrato cero de las mascotas en España y erradicar el abandono animal, al tiempo que se promueve la adopción y tenencia responsable.