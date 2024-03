La palabra típica de Aragón con la que expresar queja, admiración y sorpresa a la vez

Cada comunidad autónoma tiene sus propias palabras perfectamente instauradas en el vocabulario popular. Más allá de las lenguas propias de cada una de ellas, ciertos términos como 'mihilla' en Andalucía -unidad de medida que hace referencia a algo muy pequeño- o 'banzo', con el que varios habitantes de Castilla y León se refieren al peldaño o escalón, son muestras de la identidad propia de cada región española.

Aragón no es ninguna excepción en esto de las palabras propias que solo entienden los que son oriundos de la comunidad. Los aragoneses no se mojan con la lluvia, se chipian. Sus botellas no pierden el gas, se esbafan. Pero si hay una que destaca por encima del resto es 'jodo', una palabra que, dependiendo del contexto y la intensidad de quien la pronuncie, puede significar una cosa u otra.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Los múltiples significados del jodo en Aragón

Al escuchar con detenimiento a un aragonés hablar, observarás que el término 'jodo' lo incluye como respuesta en múltiples contextos, algo que puede resultar llamativo e incluso gracioso fuera de la comunidad.

Y es que dependiendo de la intensidad, el lugar que ocupe en la frase y donde se coloque el acento, un aragonés, con ese clásico acento que recuerda a José Antonio Labordeta o Paco Martínez Soria, el 'jodo' puede expresar sorpresa, admiración e incluso queja, tal y como remarcan desde Enjoy Zaragoza: