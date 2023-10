La Policía elimina el vídeo de la norma más polémica de la nueva ley animal

El pasado 29 de septiembre entró en vigor la nueva Ley de Bienestar Animal que incluye, entre otras medidas, la obligación de hacer un curso para tener una mascota y la contratación de un seguro para los perros.

El mismo día que la norma entró en vigor, la Policía Nacional explicó a través de un vídeo publicado en redes sociales como Tiktok o X algunas prácticas que se mantienen y otras que quedaban ya prohibidas. En el vídeo destacaban que es "ilegal" dejar al perro atado en la puerta del supermercado para hacer una compra rápida, y avisaba de que esta práctica puede ser multada con hasta 10.000 euros.

Sin embargo, el vídeo desapareció poco después por petición del Ministerio de Derechos Sociales (pero sigue visible en cuentas que lo republicaron), según ha informado el medio El Periódico de España.

"Nos comunicamos con ellos para decirles que lo eliminaran", contó al mismo medio Sergio García Torres, director general de Derechos de los animales. "Había algunos puntos, además de ese, en los que las interpretaciones eran demasiado estrictas. Como en todas las leyes, debe imperar el sentido común", declaró.

Además, ha agregado que "lo importante es no dejar al animal sin supervisión. La supervisión es el eje fundamental de la norma. Puedes dejarlo atado media hora, si no lo pasa mal, en un sitio desde el que lo estés viendo. Pero, aunque sea un minuto, no puedes perder la supervisión visual del animal".

El director general cuenta que el vídeo de la policía les pareció "muy simplificado" y que "erraron un poco porque no dejaban claro que puedes dejar al perro atado mientras exista supervisión".