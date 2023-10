La medida más triste y problemática de la nueva ley animal

El pasado 29 de septiembre entró en vigor la nueva Ley de Bienestar Animal que incluye, entre otras medidas, la obligación de hacer un curso para tener una mascota, así como la contratación de un seguro para los perros. Sin embargo, hay uno de los puntos de esta ley que va a causar más problemas entre los dueños de animales.

Se trata de la aplicación de la eutanasia. Según la nueva ley, solo se recurrirá a la muerte asistida cuando un animal sufra por causas que no tengan vuelta atrás y que comprometan de forma seria su calidad de vida. Además, para poder practicar la eutanasia a un animal se deberá contar sí o sí con la justificación de un veterinario.

No obstante, esta medida puede acusar problemas si los dueños de una mascota no pueden afrontar los gastos de este tratamiento, o si un animal es agresivo. Pero también pueden surgir polémicas porque esta nueva norma prohíbe expresamente el sacrificio de animales sanos que no supongan ningún tipo de problema de seguridad o riesgo de salud pública.

De este modo, no se permitirá la eutanasia en casos de sobrepoblación o por cuestiones económicas. Algo que hasta ahora sí se venía haciendo. Para estos casos, la ley establece los sistemas de control de crías, que también ayudará a evitar el abandono de mascotas.