Más denuncias y más asesinadas: la violencia contra las mujeres arrecia en España

La violencia contra las mujeres es una lacra que en España, lejos de remitir, arrecia. Hasta noviembre de este año han sido asesinadas por violencia de género en España 52 mujeres, una más que en todo 2022, y 51 menores, cifra que alcanza la más alta en términos anuales, de 2015. Esto supone que ya han sido asesinadas por violencia de género en España 1.237 mujeres desde 2003 y 428 menores desde 2013, años desde los que se contabilizan.

Las denuncias por este tipo de agresiones suponen, según los últimos datos de 2023 disponibles, un aumento de un 8,05% con respecto al año pasado, al igual que las llamadas al 016, el número de atención a víctimas, que han crecido un 5,6% sobre un periodo que ya fue de récord.

En los márgenes del terror se mueven las claves que ayudan a explicar el crecimiento. Por un lado, una mayor sensibilización que empuja a las mujeres a ser conscientes de la violencia que sufren y que estaría detrás de una parte del aumento.

Uno de cada cuatro hombres jóvenes cree que la violencia machista es un invento ideológico En el caso de las chicas, esa apreciación la comparte en la actualidad un 13,2% frente al 5,7% de cuatro años antes, según recoge una encuesta.

La otra cara de la moneda, la irrupción de los discursos negacionistas de la extrema derecha que consideran la violencia de género como un "invento ideológico", algo que cambia la percepción sobre la misma y en cierta manera la "legitima", según denuncian colectivos y expertas en la materia.

Carmen León es profesora en el área de Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) e incide en estas dos vertientes sobre el tema: "Existe cierto consenso en afirmar que el aumento de denuncias por violencia de género podría explicarse principalmente por dos motivos. El primero de ellos es que se esté produciendo un aumento de la violencia contra las mujeres. El segundo hace referencia al hecho de que se podría estar generando una mayor conciencia sobre la necesidad de denunciar esta forma de violencia".

Esta experta, sin embargo, también incide en la otra rama del aumento, la que se alimenta de la negación a la que está abonada la extrema derecha: "Son numerosos los estudios empíricos que se han desarrollado en el ámbito de las actitudes públicas hacia la violencia de género, y muestran que una mayor aceptabilidad y tolerancia de esta forma de violencia conducen al mantenimiento de la violencia de género en las sociedad".

Datos, voces expertas y la ley desmontan la idea de Vox de que la violencia de género no existe El 57% de la población femenina de más de 16 años ha sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida por el hecho de ser mujeres, sin embargo, la cifra real podría ser más alta.

Esas ideas, después de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, que abandera principalmente el partido ultraderechista Vox, entraron en las instituciones y gobiernos territoriales, en muchos casos de la mano del Partido Popular, que pactó los ejecutivos con ellos.

Aquellos pactos acabaron por suponer al líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, quebraderos de cabeza y patinazos, como tener que salir al paso a las declaraciones de sus socios extremistas en la Comunidad Valenciana que negaron literalmente la existencia de la violencia de género, o afirmar que la "violencia de género es una obviedad" y que no debe llamar "la atención que no esté en los textos", en referencia a los pactos de gobierno con los ultras.

Si la sociedad percibe que la violencia de género es aceptable o se justifica que se produzca, aunque solo sea en determinadas situaciones, es más probable que estas conductas perduren y se reproduzcan Carmen León, profesora en el área de Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM)

"Si la sociedad percibe que la violencia de género es aceptable o se justifica que se produzca, aunque solo sea en determinadas situaciones, es más probable que estas conductas perduren y se reproduzcan", sostiene León.

Una "obviedad" con datos que empeoran

La primera línea de combate contra la violencia de género empieza en muchas ocasiones con una llamada telefónica. El 016 es el número de atención y ayuda a las víctimas de violencia de género, y al mismo pueden llamar las mujeres que sufren la violencia física o psicológica, así como todas aquellas personas que sean testigo o tengan constancia de una situación de este tipo, así sean familiares, amigas, vecinas o allegadas.

Desde su puesta en funcionamiento en el año 2007, la línea telefónica ha recibido 1.219.029 llamadas, según los datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (DGVG). El récord se alcanzó el año pasado, con 102.391, superando solo a las de 2021, año en el que el servicio recibió 87.307 llamadas. Hasta septiembre de 2023, se han contabilizado 82.539, muy cerca de las de 2021 y 4.393 más que en ese mismo periodo de 2022, cuando fueron 78.146.

A pesar de los discursos de la ultraderecha, León se mantiene en el lado del "optimismo". "Me gusta pensar que todos estos recursos han producido una mayor sensibilización sobre la necesidad de denunciar la violencia de género. Las mujeres jóvenes están recibiendo mucha información y educación afectivo-sexual para que sean capaces de identificar ciertas formas de violencia que podrían pasar desapercibidas por relacionarse con el concepto de amor romántico, que conducen a confundir el amor o la pasión con los celos y las conductas de control", comenta León.

En lo que respecta a las denuncias, los datos de la DGVG también apuntan a un crecimiento de los datos. Desde 2009, año en el que se empiezan a contabilizar, han pasado de 135.539 a 182.078 en 2022, más que nunca. Y desde 2017 no bajan de 166.000. Los datos expuestos en el siguiente gráfico recoge los datos de los dos primeros trimestres de 2023, cuando se registraron 94.554, 7.046 más que en el mismo periodo de 2022.

En el campo de la criminalidad conocida sobre violencia sexual, el número de delitos que recoge el Ministerio del Interior en su Portal Estadístico de Criminalidad también refleja un aumento constante. Las agresiones sexuales han crecido un 112,5% desde 2017 hasta 2022, hasta alcanzar la cifra de 10.162, y las agresiones sexuales con penetración han pasado de 1.371 a 3.588.

La educación como respuesta a la violencia

Aun con todo, y aunque el aumento de la concienciación pueda responder una parte de los interrogantes sobre estos aumentos y la irrupción de los discursos negacionistas otra, existe aún un fenómeno de infradenuncia, por lo que gran parte de las violencias podrían estar aún fuera de las estadísticas.

Los datos que arroja la macroencuesta sobre violencias contra la mujer realizada en 2019 por el Ministerio de Igualdad y la DGVG, el 57,3% de las mujeres de más de 16 años ha sufrido algún tipo de violencia por el hecho de ser mujeres. 1 de cada 2, en cifras globales: 11, 6 millones de mujeres.

La solución ante un problema de tal extensión, para León, solo pasa por un camino. "La única forma en la que se puede prevenir y proteger a las mujeres frente a esta forma de violencia es mediante la educación afectivo-sexual. No sirven de nada leyes más punitivas que apuesten por castigos más severos, cuando el problema se encuentra en la base: existen hombres que continúan pensando que las mujeres son seres que les pertenecen", expone León. Y concluye la experta: "Hasta que no se erradiquen las creencias sexistas que legitiman y promueven que se produzca la violencia de género, no se acabará con esta lacra social."

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Es anónimo y confidencial y no deja rastro en la factura, pero sí hay que borrarlo del registro de llamadas.