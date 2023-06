Feijóo: "La violencia machista es una obviedad, y lo obvio no debe llamarnos la atención de que no esté en los textos"

AFP via Getty Images

No ha empezado formalmente la campaña ('realmente' es otra historia) y Alberto Núñez Feijóo ya tiene su primer anatema que le persigue. Los pactos con Vox y las palabras y rechazos de la ultraderecha a la violencia de género siguen acompañándole, obligándole a intentar marcar distancias con Vox y su negacionismo, frente al aluvión de críticas del resto de fuerzas parlamentarias.

Lo ha vuelto a intentar este lunes en Hora 25 de la 'Cadena SER'. Allí ha defendido que "la violencia machista es una obviedad, y lo obvio no debe llamarnos la atención de que no esté en los textos".

"La violencia machista existe porque hay asesinatos, que está probado porque son sentencias firmes. No hay un solo texto o una sola línea en los acuerdos que puedan firmar PP o Vox que lo niegue", ha reiterado Feijóo tratando de alejarse de las palabras de Vox.

Sus palabras llegan, de forma reiterada en las últimas horas, tras el aluvión de salidas detono de Vox, llegando hasta a poner en duda la violencia machista como tal. "Allá Vox con lo que diga", ha añadido el político gallego, remarcando que fue el PP quién vetó al candidato de la ultraderecha en la Comunidad Valenciana, Carlos Flores, por su condena por maltrato verbal hace años. Allí, ha seguido el líder popular, "las políticas en materia de igualdad le corresponden al PP en la Generalitat valenciana y el señor Mazón ha dicho que no va a tocar la ley de violencia de género que tiene aprobada la Generalitat".

Al preguntarle por qué en algunos municipios en los que se ha pactado con Vox se están cambiando las concejalías de igualdad por concejalías de familia, Feijóo ha indicado que habrán hecho lo que hayan "considerado oportuno" y ha agregado que la igualdad y la familia "no son conceptos contradictorios".

Mientras, avanzan los pactos entre PP y Vox, el último en Baleares, donde se ha abierto la puerta a que gobierne la popular Marga Prohens, una apuesta por la estabilidad, en palabras de Feijóo, que mira en otros términos al 23-J

En la entrevista, Feijóo ha insistido en su voluntad de "gobernar en solitario" si, como dicen las encuestas, se impone en las generales del 23-J. Repreguntado si esto significa que no pactaría con Vox, el presidente del PP ha pasado la 'pelota' al tejado socialista, apuntando a que de ellos y su abstención dependerá. Sí ha dejado claro que "no pactaré con Bildu ni con los separatistas" y que si pierde y no gobierna "lideraré la oposición".

Si le preocupa que Vox esté en el Gobierno, si gana el PP facilite su investidura... si no gana el PP, el PP facilitará su investidura

"Porque perder y no gobernar es lo normal", ha añadido, sin mencionar sus pactos municipales con Vox para hacerse con alcaldías como Burgos, Valladolid, Elche o en Jaén, con el apoyo de Jaén Merece Más.

En cambio sí ha sacado pecho de sus apoyos al PSOE y otras para darles alcaldías clave como Barcelona o Vitoria y evitar que gobiernen Bildu o las fuerzas independentistas. "Si le preocupa que Vox esté en el Gobierno, si gana el PP facilite su investidura... si no gana el PP, el PP facilitará su investidura para que no dependa del voto independentista y populista.

"Estas son las reglas y creo que son claras, pero parece que aquí la única regla es que si el PSOE no gana hay que repetir las elecciones", ha ironizado, sin salirse de su posición.