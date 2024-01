Movilización en Ciudad Real por las tierras raras magnéticas para coches eléctricos

Quantum, la minera española dedicada a la exploración, desarrollo y extracción de minerales, principalmente metálicos y tierras raras, con proyectos en España, África y Sudamérica, ha puesto el ojo en un área de casi 9.000 hectáreas en los municipios de Valdepeñas, Torrenueva y Santa Cruz de Mudela, en la provincia de Ciudad Real, para desarrollar su nueva explotación.

El proyecto tiene como objetivo extraer minerales de tierras raras, como neodimio, praseodimio y disprosio, que son esenciales para la producción de productos de alta tecnología, como vehículos eléctricos, turbinas eólicas y teléfonos inteligentes. Quantum afirma que el proyecto crearía puestos de trabajo, además de generar actividad económica en la región. Sin embargo, grupos ecologistas y vecinos locales han mostrado su oposición al plan de la minera española, preocupados por el impacto ambiental que se derive de las actividades mineras.

Un total de 13 asociaciones del Campo de Montiel han firmado un manifiesto contra la exploración de tierras raras en la provincia de Ciudad Real. Las entidades firmantes, "como parte activa de la sociedad civil comprometida con la defensa del medioambiente, la salud pública, el patrimonio cultural, el sector agropecuario y el turismo sostenible", expresan "su honda preocupación" por los "múltiples perjuicios" que conlleva este tipo de actividad extractiva para las comunidades y el entorno natural.

Los colectivos rechazan "todos aquellos proyectos claramente especulativos que, aprovechando el contexto de la guerra de Ucrania y en nombre de la lucha contra el cambio climático y de una transición energética mal entendida, pueden resultar perjudiciales para las comunidades, el medioambiente y las actividades económicas tradicionales, en particular los sectores agropecuario y turístico".

Las asociaciones consideran que cualquier proyecto debe de estar respaldado por un análisis sólido de sus precedentes y un enfoque ético y sostenible a largo plazo, "algo que en este caso no sucede por el rechazo social desatado en años pasados por las iniciativas de Quantum Minería, avalado por los tribunales y respaldado por la Junta de Castilla-La Mancha con la cancelación de los planes de la empresa".

Las entidades apuntan que planes extractivos como el de Quantum Minería "generan un impacto negativo en las comunidades locales, socavando la estabilidad el el bienestar de quienes dependen de las actividades económicas tradicionales para su sustento". Por estos motivos, instan a las autoridades competentes a escuchar la preocupación social de las comunidades y a tomar medidas concretas para el rechazo del proyecto.

"Es nuestra responsabilidad garantizar un legado ambiental y social positivo para las generaciones venideras y la minería de tierras raras no cumple con este compromiso", afirman los grupos, que consideran necesario el establecimiento de alternativas sostenibles para el desarrollo buscando soluciones que no sacrifiquen el bienestar de las personas ni la integridad de un territorio compartido con otras especies.

El alcalde de Valdepeñas, a favor del proyecto

El alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, se ha mostrado a favor del proyecto de minería de 'tierras raras' de la empresa Quantum si respeta el medio ambiente y el valor añadido que conlleva se queda en la zona. Una opinión igual de "contundente" que la mostrada hace años desde el Consistorio, cuando la empresa presentó el primer proyecto.

"Yo lo que les dije es que aquí toda la vida hemos vivido del viñedo, del olivar y de la caza. Si tenemos que cambiar el modelo de vida y es a mejor pues no hay ningún problema. Pero si va a levantar aquí el mineral y se lo va a llevar usted a Estados Unidos con eso no cuente, yo tengo aquí un polígono estupendo para una fábrica para manufacturar ese mineral, y si se cumple con las reglas medio ambientales para que no nos afecte a futuro, nos genera riqueza y podemos fabricar iPhones, divinamente", ha manifestado Martín.

El alcalde ha avanzado en cuanto al nuevo proyecto, destinado a la investigación y no explotación, que en primer lugar el Consistorio, a través de la Junta de Gobierno Local, ya ha presentado alegaciones genéricas como las de otros municipios sobre el medio ambiente y con la peculiaridad que dentro del término municipal de Valdepeñas está el Parque Arqueológico Cerro de las Cabezas, por lo que habría que controlar que no afectase de manera patrimonial.

Salvados todos los obstáculos, Jesús Martín ha sido conciso. "Si ese material declarado fundamental para el crecimiento industrial de Europa pasa por su explotación, de hacerse, deberá hacerse con todos los parámetros medio ambientales que no afecten a la flora ni a la fauna y, por otro lado, que el valor añadido de la manufacturación de ese mineral se quede en la zona para crear puestos de trabajo".

Dicho esto, ha precisado que se trata de un proyecto de investigación y no de explotación, para conocer cuánto y de que pureza es el mineral que existe de manera excepcional en la zona, que también es explotado en América, China y África.