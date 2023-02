Las primeras pruebas biométricas desmienten el relato de Julia Faustyna y descartan que sea Madeleine McCann

"He realizado una investigación biométrica y no aparece semejanza con los rasgos de la Madeleine". Así ha descartado Francisco Marco, ex director de la agencia de detectives Método 3, el relato de Julia Faustyna, la joven polaca de 21 años que asegura ser la desaparecida Madeleine McCann.

En una entrevista en RAC1, el que fuera investigador del caso ha desmentido el testimonio de la protagonista y asegura que sus rasgos no son similares a los de la menor desaparecida en Portugal en mayo de 2007.

"Puedo pensar que es un fraude, pero no puedo decirlo sin pruebas", ha asegurado el experto. "Esta chica contactó con la policía y nadie le hizo caso, y después abrió la cuenta de Instagram donde ahora tiene miles de seguidores cuando antes tenía muy pocos", ha expuesto.

Para Francisco Marco hay un error principal y es que lo normal habría sido que contactara en primer lugar con la familia y no lo contase en redes sociales. "Intentar contactar con la familia biológica y no con los McCann a través de Instagram", ha añadido.

El llamamiento de la joven ha sorprendido a los padres, ya que, según han confirmado fuentes cercanas a la familia al diario británico The Daily Mirror, "la familia no tiene nada que perder" y "están dispuestos a buscar todas las pistas".

"Es importante que analicen todos los factores. La niña se parece, no hay duda de eso. Si lo que dice es verdad, hay muchas posibilidades de que sea ella. Todo suma", señala la misma fuente.