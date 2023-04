¿Sabes qué animal es? Resuelve este acertijo en 7 segundos y comprueba tu rapidez mental

¿Eres de los que más rápido se le quedaba la lección de pequeño? ¿Cualquier rompecabezas, juego de palabras o puzle no tiene secretos para ti? Eso es porque no has probado alguno de los acertijos visuales que, desde el Huffpost, te proponemos para que ejercites la parte más importante del cuerpo.

Y es que, más especialmente en edades avanzadas, realizar gimnasia mental, aunque solo sea con estas pruebas de apenas segundos, es una forma sencilla y rápida de prevenir ciertas enfermedades neurológicas a la vez que desarrollar otras partes de la mente imprescindibles para el día a día, como son la memoria y la concentración.

Aunque las sopas de letras, los crucigramas o la búsqueda de diferencias son los más populares dentro de este terreno, los acertijos visuales constituyen una manera de que las habilidades mentales y los sentidos se agudicen. Eso sí, de nada sirve pegarse el atracón un día. Al igual que los entrenamientos mentales, ejercitar el cerebro requiere dedicación diaria.

¿Qué animal se esconde en esta frase?

Llega el momento. Deja todas las distracciones a un lado y concéntrate en la imagen que te presentamos. Lee la frase con detenimiento porque en ella te estamos dando el nombre del animal oculto.

¿De qué animal hablamos?

Tampoco puedes demorarte mucho. Solo puedes engrosar la lista de afortunados que resuelven el acertijo si das la respuesta correcta en 7 segundos. ¡El tiempo empieza a correr!

Resultado de este acertijo visual

¿Sigues rebanándote los sesos y todavía no has dado con la respuesta? ¿Estás ya seguro de que animal se trata? Si has llegado a este punto, sin hacer trampas, te decimos la respuesta: la vaca.

¿Te ha resultado complicado? Si no has podido dar con la solución, no te preocupes, solo el 2% lo resolvieron con éxito en el tiempo marcado.

Y de haberte quedado con ganas de más, desde aquí te traeremos nuevos acertijos para que ejercites el músculo más importante de tu cuerpo.