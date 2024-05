Un guardia civil de tráfico avisa sobre este objeto que muchos tienen en el espejo interior del coche

Un guardia civil de tráfico ha roto en TikTok algunos de los mitos más extendidos sobre su labor y más concretamente sobre las multas que ponen. En poco más de un minuto @juan.juan.juanymasjuan ha contado, por ejemplo, que no van a comisión por poner multas y que no tienen que cubrir ningún cupo.

También ha explicado que no denuncian bajo ningún a los conductores que llevan colgados en el espejo retrovisor interior del coche ambientadores, cintas de la virgen o rosarios.

Tampoco ponen denuncias por llevar pegatinas de competición en las puertas o en el capó del coche. Si no oculta los caracteres de la matrícula, la Guardia Civil no multa por tener puesto el enganche de remolque.

Si eres de los que conduce sin camiseta o en bañador y con chanclas o con un abrigo grueso no te preocupes: la Guardia no denuncia "siempre y cuando no cometas una imprudencia por el hecho de llevarlos".

Por último ha querido dejar claro que los coches y las motos que usan los guardias civiles "no están modificados para que den más potencia o una mayor velocidad".