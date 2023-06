Revolucionario avance contra la calvicie

Nuevo avance contra la calvicie. Según ha publicado El Español, investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Northwestern han descubierto un nuevo método en este ámbito. Concretamente, la investigación publicada en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences, pone el foco en las conocidas como células madre del folículo piloso.

Según la citada información, dichas células se ven afectadas con el paso del tiempo y el avance de la edad, endureciéndose y provocando que sea más difícil que crezca el pelo. Pero el nuevo método permitiría 'suavizar' dichas células favoreciendo el desarrollo capilar de una forma reversible.

A diferencia de otros métodos consistentes en la implantación capilar -al orden del día en países como Turquía-, esta forma de combatir la alopecia se basa en el aumento de la producción de un ARN minúsculo denominado miR-205.

Mediante la manipulación genética de células madre encargadas de la producción de dicho ARN, se logra rebajar el grado de dureza de dichas células, facilitando que el pelo vuelva a crecer. De momento, y en laboratorio, el método ha cosechado éxito en ratones jóvenes y roedores añosos.

¿Pelo en 10 días?

"[Podría hacer] crecer cabello en solo 10 días", indica Rui Yi, investigador de patología en el Centro de Investigación Paul E. Steiner y profesor de dermatología en la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad de Northwestern, en declaraciones recogidas por El Español.

"Muchas veces todavía existen células madre, pero son incapaces de generar cabello", desgrana Yi, en referencia a que no se trata de crear nuevas células madre, sino de actuar en las ya existentes mediante dicho 'suavizado'.