La tiktoker Marina Yers enseña el gimnasio más caro de Marbella al que va 

La tiktoker Marina Yers, que tiene casi 5 millones de seguidores en su perfil de la red social, ha elaborado un vídeo para mostrar a todo el mundo cómo es el gimnasio al que va con su madre, que asegura que es el más caro de Marbella y que cuesta 140 euros al mes y 100 de matrícula.

Nada más llegar dan una toalla para que no te la tengas que traer y se pasa a la primera zona de chill out, donde cuenta que casi no hay gente. Después, se dirige a los baños, que los describe como "increíbles" y destaca el acabado de las paredes, así como las duchas, que están" muy bien hechas y tienen gel y champú de muy buena calidad". "También hay planchas para el pelo", añade.

Antes de entrar a la sala de máquinas, hay varias fuentes para rellenar las botellas de agua. En la sala, hay aparatos que son casi nuevos para tonificar brazos, piernas y tronco, así como para hacer cardio. También hay una bandeja con frutas, especialmente plátanos y manzanas.

"La sala tiene otra zona más exterior en la que hay gatos andando por la parte de las plantas", informa la tiktoker, que muestra una nevera con toallas para poder refrescarse la cara y el cuerpo.

Finalmente y tras pasar por la sala de boxeo llega a una que es solo para mujeres, ya que hay pasar la tarjeta para poder entrar: "Es independiente para que entrenen tranquilas y los hombres no les miren el culo". "También tiene una parte exterior con máquinas de glúteos y otra zona de chill out", remata.