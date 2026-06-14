Severino, agricultor de 94 años, recibe su diploma de alfabetización nueve décadas después: "Lo mejor del mundo es el estudio"

Recientemente, ha salido a la luz en Brasil una auténtica y conmovedora historia de superación personal que supone un verdadero ejemplo de vida para todos. Se trata de Severino Nascimento da Silva, un agricultor que, a sus 94 años, acaba de recibir su ansiado diploma de alfabetización.

El anciano tuvo una infancia plagada de dificultades. Perdió a sus padres a una edad muy temprana, por lo que tuvo que ser criado por sus padrinos. “A los 6 años, mi madrina me acogió para criarme y fui a ayudarla en la granja lechera”, recuerda, según informa el medio local Noticias UOL en un reciente reportaje.

Posteriormente, se mudó con su padrino a Angical do Piauí, un pequeño municipio rural donde se ganó la vida trabajando la tierra y criando animales. Nascimento da Silva se casó y formó una familia, pero quedó viudo en abril de 2014. Fue entonces cuando decidió abandonar el campo y mudarse a Teresina, la capital del estado de Piauí. “Estar solo en la granja era malo, así que vine aquí. Y a todos en esta calle les caigo bien”, dice.

La educación, su gran pasión descubierta a los 90

Hace apenas seis meses, este incombustible granjero se apuntó al programa Alfabetiza Piauí, una iniciativa institucional cuyo objetivo principal es enseñar a leer y escribir a jóvenes, adultos y ancianos que no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela en su momento.

El pasado 10 de junio, Severino se graduó oficialmente de este curso y no quiere (ni puede) ocultar su tremenda felicidad. "Lo mejor del mundo es la educación, no hay nada mejor", afirma.

Al explicar el motivo por el que no había dado este paso antes, su respuesta es una lección magistral: “Lo que me motivó a estudiar es que nunca había tenido tiempo en mi vida y ahora sí. Hoy soy una persona muy feliz. Quería producir más, y eso solo es posible con la educación”, complementa.

Un alumno ejemplar que no piensa rendirse

Su maestra, Marta Cristina Sousa Dantas, se deshace en elogios al destacar la enorme disposición, el compromiso inquebrantable y la brillante capacidad de aprendizaje de su alumno más veterano. “El señor Severino es un estudiante que nunca falta a clase, es muy activo y participativo. Es muy inteligente, habla con todo el mundo y es muy bromista. Todos lo aprecian”, declara.

Lejos de conformarse con este enorme hito, Nascimento da Silva tiene la firme intención de seguir hincando los codos. “Uno empieza construyendo una casa desde la puerta, pero estoy progresando bastante con mis estudios y quiero continuar. Voy a esforzarme al máximo", concluye.

Gracias a este programa educativo impulsado por la Secretaría de Educación del Estado de Piauí, en un lapso de dos años, más de 50.000 personas han aprendido a leer y escribir.