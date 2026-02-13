Confirmado por la ciencia: leer, escribir y aprender idiomas reduce casi un 40% el riesgo de sufrir demencia

La demencia, según recoge la RAE española, es el "deterioro progresivo de las facultades mentales que causa graves trastornos de conductas", que suele afectar a la memoria, el pensamiento y las capacidades sociales. Por lo general, aparece en las personas mayores de 65 años, aunque también pueden sufrirla las personas jóvenes.

Algunos de los factores de riesgo que contribuyen a la demencia, tal y como recogen desde mayoclinic son:

La edad. El riesgo de padecer demencia suele aumentar conforme las personas envejecen, sobre todo a partir de los 65 años. Sin embargo, cabe destacar que las personas jóvenes también pueden sufrirla.

El síndrome de Down. Muchas de las personas con este síndrome suelen presentar Alzheimer (la forma más común de demencia) de inicio temprano a partir de la mediana edad.

Los antecedentes familiares. Aquellos que cuentan con antecedentes familiares, tienen mayor probabilidad de sufrirla.

Leer y escribir puede reducir el riesgo de demencia, según recoge un estudio

Afortunadamente, hay algunas rutinas y hábitos saludables que pueden ayudarnos a reducir el riesgo de sufrir demencia, según recoge ahora un estudio elaborado por Andrea Zammit, del Centro Médico de la Universidad Rush en Chicago, quien señala tres acciones en concreto: leer, aprender idiomas y escribir.

La investigación, publicada en la revista Neurology, llegó a la conclusión de que "la salud cognitiva en la edad adulta se ve fuertemente influenciada por la exposición a entornos intelectualmente estimulantes durante toda la vida".

Tras hacer el estudio, en el que participaron 1.939 personas con una edad media de 80 años, la investigadora descubrió que aquellos que habían gozado de un mayor nivel de enriquecimiento cognitivo, tenían menos probabilidades de padecer Alzheimer que aquellos que no (un 21 % frente a un 34 %, respectivamente).

Otras formas de prevenir la demencia

Además de leer, escribir y aprender idiomas, también hay otras formas que pueden ayudar a prevenir esta afección, tal y como recogen desde MayoClinic: