Toni García, uno de los mejores profesores del mundo: "No tenemos una política educativa y sí una educación politizada"

La vida de Toni García se podría resumir perfectamente como un circulo cerrado lleno de alumnos, aulas, proyectos, exámenes…y premios. Este profesor de 54 años, director del colegio Joaquín Carrión de San Javier (Murcia), no deja de acumular galardones a todos los niveles, desde los más locales hasta los más prestigiosos a nivel internacional.

Si en 2018 fue nombrado como el Mejor Profesor de Educación Primaria de España y en 2021 estuvo entre los premiados del Global Teacher Award, de la prestigiosa AKS Foundation, ahora ha entrado de lleno en el olimpo educativo internacional. García ha sido seleccionado como uno de los 50 finalistas del Global Teacher Prize, galardón que entrega la UNESCO junto a la fundación Varkey y que está considerado como los ‘Nobel de la educación’.

Aunque tendrá que esperar hasta final del mes de octubre para saber si se lleva este reconocimiento y el millón de euros que se reparte, García ha puesto su nombre en una lista de esas que se suele decir que son para elegidos. “Solo estar entre los 50 finalistas ya es un orgullo, el comité de expertos es muy muy bueno y es muy difícil estar ahí”, afirma desde su colegio el único español presente entre los seleccionados.

García, que empezó con los trámites en enero después de que un compañero suyo de profesión le postulara, se enteró del nombramiento casi de rebote. Estaba trabajando cuando se conoció, así que fue a través de varios mensajes de WhatsApp cuando supo que estaba entre los elegidos.

El nombramiento de Toni García como uno de los 50 mejores profesores del mundo. Global Teacher Prize / Toni García

“Para una persona que es amante de lo que hace este tipo de reconocimientos son muy positivos porque te anima a seguir hacia delante. Es muy gratificante a nivel personal pero luego también me gusta porque cuando salen estas noticias se da valor a la educación en los medios”, confiesa.

Unos proyectos marca de la casa

Si ha habido algo que ha destacado en el currículum de García son los proyectos ideados y desarrollados por él a lo largo de su vida. Esto no pasó desapercibido al jurado del certamen, que no dudó en destacarlo.

Por ejemplo, tuvo mucho impacto el que bautizó como Desde el conocimiento mutuo, que consiguió que su colegio en Murcia fuera el primero de España en hermanarse con un centro marroquí. “Fue con uno de la zona de Oujda, de donde procedían la mayoría de los niños inmigrantes que nos llegaban, así que fuimos a visitarlo porque era una forma de conocer su realidad, que estos alumnos mantuviera su relación con su país de origen y que los nuestros conocieran los orígenes de sus nuevos compañeros”, explica.

Los lazos de unión fueron tan fuertes que incluso llegó a fundar la ONG Globaula, de la que todavía es presidente y con la que recaudan fondos para comprar material y llevarlo a las zonas más marginales de la ciudad. “Ahí los niños tienen dificultades de acceso a la educación y a la alimentación, cuando fuimos nos impactó tanto que creamos la ONG”, señala el docente.

Toni García en un aula con sus alumnos. Toni García

Pero no solo este proyecto tuvo su peso en el veredicto final. También importó el que inició el curso pasado y que se llama De niño a niño: “Con él los alumnos del colegio nos conectamos con alumnos que están ingresados en los hospitales de la región de Murcia un día a la semana y hacemos juegos”.

García confiesa que fue todo un éxito, ya que para estos niños ingresados les permite salir de su realidad, evadirse de sus problemas y pasar un rato divertido con otros menores que no conocen. “Fue muy bonito porque al final da igual la edad, todos jugamos igual”, reconoce emocionado.

La mente de García no para ni en vacaciones y ya tiene algo en mente para seguir ampliando su catálogo de ideas educativas diferentes: “Me gustan mucho las relaciones intergeneracionales, así que estoy planteando algo para hacer con niños y abuelos”. “Tiene su complejidad, pero me encantaría llevarlo a cabo”, se sincera.

Una radiografía a la situación educativa

Como reivindica durante toda la conversación, García quiere aprovechar estos premios para radiografiar la situación de la educación en España. Y tiene bien claro cuál es el principal problema: el cambio de leyes según cada gobierno.

Durante toda su trayectoria ha sido fiel a la defensa de un pacto estatal por la educación y, en esta ocasión, no iba a alejarse de esta postura: “En España no tenemos una política educativa, tenemos una educación politizada. Hay que hacer un pacto para que esa ley tenga varios años de vigencia y no se cambie cada cuatro”.

“La educación es la base de la economía. No nos damos cuenta, pero una buena educación con sus títulos y con una preparación correcta hace que la sociedad y la economía mejore mucho, pero aquí no nos damos cuenta” añade, citando también otros problemas como las altas ratios en las aulas, una financiación pobre y la formación deficiente de los docentes.

“Otra cosa que pasa es que no nos adelantamos a los problemas. Ahora se ve que se necesitan más orientadores y psicólogos para abordar los problemas de salud mental, acoso escolar y abusos sexuales y no los hay. Es que tiene que haber un pacto entre los dos partidos para que haya una ley que perdure en el tiempo porque no se puede vivir así, todo esto nos estallará en 10 años”, sentencia.

De hecho, comenta que fuera de España nos ven así. García subraya que tras visitar Francia, Alemania o Suecia se dio cuenta de los pocos recursos que hay en España. “Desde fuera nos ven como un modelo más arcaico y se dan cuenta de todo lo que ha ocurre a nivel político con los cambios de ley”, incide.

Sin embargo, sí que destaca el hecho de que España sea “punta de lanza en la atención a la diversidad tanto del alumnado inmigrante como del que tiene necesidades educativas especiales”. “Muchos países no tienen planes para atenderlos y aquí sí”, sentencia orgulloso por esta parte.

Reivindica un mejor uso de la tecnología

García también pide a las familias un control mayor en el uso de internet que permiten a sus hijos. El docente comenta que detecta que desde la pandemia “las relaciones entre compañeros han cambiado y ahora hay menos resistencia a la frustración en las relaciones con iguales”.

Esto, según explica, se puede deber al uso que se le da por parte de los menores a la tecnología y lo expuestos que están: “Los padres tienen que concienciarse que comprarles un móvil a niños que están en pleno desarrollo no es una buena idea. Les estás abriendo un mundo a la pornografía, violencia, tiktokers y referentes que no tienen moralidad”.

“Los adultos vemos a un tiktoker metiéndose con gente por la calle y pensamos que es un imbécil, pero si consigue miles de likes para esa mente inmadura es un referente. Vivimos en la dictadura del like y entonces van a querer imitarlo para conseguir esa repercusión sin tener en cuenta las consecuencias para el otro menor”, detalla García, que incide en que los casos de acoso escolar y violencia sexual están aumentando en los centros educativos y en la sociedad.

García va a seguir peleando por conseguir el modelo de educación que sueño y, premios como estos, solo le hacen persistir en su empeño.