Uno de los mejores profesores de España impacta al contar esta historia real: explica muchas cosas

Toni García Arias, nombrado mejor docente de España de Primaria en 2018 en los Premios Educa Abanca, ha impactado a miles de personas en las redes sociales tras contar una historia real que sucedió en un colegio y que explica muchas cosas de cómo (de mal) funciona el sistema educativo español.

Según relata el docente, durante un recreo un alumno de 4º de Primaria orinó en el termo del agua de la profesora. "Cuando la maestra va a beber en la siguiente hora, un alumno le avisa. Varios se ríen. La maestra los baja al despacho. La directora le dice que no es para tanto", cuenta.

"La maestra insiste y llama a los padres, que la amenazan. A la tutora le dan una baja. El alumno 'chivato' es acosado por el gracioso del pis y amigos. El curso siguiente, la maestra en otro colegio y el niño acosado, también. Así funciona nuestro sistema", remata García Arias.

Entre las reacciones, una usuaria pregunta si no se puede denunciar al centro. El docente es tajante: "No sirve para nada... es una pena, pero se abre un expediente y se cierra y ya está... todo para que no haya follones".

Además, señala que se podría haber expulsado al niño que orinó "pero la directora decidió no hacerlo" y "dejó en indefensión a la maestra".