Ramoncín va hasta donde otros no han llegado al hablar del ganador de 'Pasapalabra' y Hacienda

Hay un ciclo televisivo que se repite cada cierto tiempo. Alguien gana un concurso donde se da mucho dinero —pasó con Los Lobos de Boom y pasa ahora con Pasapalabra—, se le alaba, después le preguntan por Hacienda y vuelve el debate a España sobre pagar impuestos.

Óscar Díaz, flamante ganador de Pasapalabra, está ya en la última fase del ciclo: el tema Hacienda. El concursante se ha llevado más de 1,8 millones en una entrevista en Vertele le preguntaron por el pellizco que se lleva Hacienda.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Que se lleve lo que se tenga que llevar", comentó sin tapujos el concursante. "Creo en la progresividad de los impuestos y yo espero que se gaste bien. No, no me duele en absoluto y me parecería injusto incluso que gente que gana lo mismo que yo tributara más que yo por el mero hecho de que yo lo haya hecho en un concurso", añadió.

Muchos, como Oskar Matute o Jordi Évole, han salido a aplaudir este mensaje y muchos otros a criticarlo. En Más Vale Tarde, Ramoncín ha ido un paso más allá y ha hablado de la situación que viven muchos artistas y que no se tiene en cuenta.

Ha dicho el cantante que "si hay un acto de patriotismo real es pagar los impuestos en tu país". Después ha puesto el foco en lo que padecen los artistas: la renta irregular. "La gente en nuestra profesión, que no trabaja durante un montón de tiempo, las pasa canutas, de repente tiene un año de éxito y le dan un zarpazo sin preocuparse de cómo ha pasado sus últimos diez años y de cómo va a pasar los próximos", ha sentenciado.